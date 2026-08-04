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Verstappen during FP1 in Monaco

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

Verstappen during FP1 in Monaco — Foto: © Red Bull Content Pool

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Justin Marks sluit niet uit dat Max Verstappen in de toekomst een gastrace in de NASCAR Cup Series rijdt. De teambaas van Trackhouse, de formatie die tevens leiding geeft over Project 91, bevestigt dat er via Red Bull al gesprekken zijn gevoerd met de Formule 1-coureur, al vormen de huidige motorleveranciers nog een obstakel.

Trackhouse Racing biedt met het zogeheten Project 91 internationale topcoureurs de kans om in de populaire Amerikaanse raceklasse uit te komen. Waar namen als Kimi Räikkönen, Hélio Castroneves en recent nog Kevin Magnussen al instapten, lijkt een deal met de viervoudig wereldkampioen op korte termijn lastig. Trackhouse rijdt in NASCAR exclusief met Chevrolet, terwijl Verstappen in de Formule 1 sinds dit seizoen gebonden is aan Ford als partner van Red Bull Powertrains. Desondanks vinden gesprekken wel plaats.

Project 91 als springplank

Marks legt uit dat het raceprogramma speciaal is ontworpen om de stockcarklasse open te breken voor nieuwe invloeden van buitenaf. "Het interessante aan Project 91 is dat het voor ons een mechanisme binnen het bedrijf is om nieuwe merken in de sport te introduceren, ze de kans te geven om in NASCAR te stappen en onderdeel te zijn van een groot verhaal", vertelt hij bij SPEED with Harvick and Buxton. Hij wijst daarbij op de eerdere succesvolle deelnames van coureurs uit andere disciplines, zoals Magnussen die in juni in San Diego in actie kwam. De Deen ging viral na een gevecht met Noah Gragson.

Gevraagd naar de kansen om Verstappen daadwerkelijk in een stockcar te krijgen, is Marks realistisch over de huidige commerciële barrières. De exclusieve samenwerking van Trackhouse met Chevrolet botst direct met de verplichtingen van de Red Bull-coureur, die dit jaar het uithangbord is van Ford. "Dan moeten ze een andere krachtbron in die Formule 1-auto leggen om dat te laten gebeuren. We hebben te maken met merkconflicten en dat soort zaken."

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Toekomstige NASCAR-race niet uitgesloten

Ondanks de huidige obstakels blijft de deur voor de toekomst nadrukkelijk openstaan. Verstappen heeft zelf al vaker aangegeven open te staan voor andere raceklassen en specifiek interesse getoond in NASCAR, maar dan alleen de zogeheten road courses, de 'normale' circuits, en niet de ovals. "Het staat zeker op zijn radar. Via het ecosysteem van Red Bull hebben we die gesprekken gevoerd. Hij is een jongen die allerlei verschillende soorten races wil doen", onthult Marks. Hij besluit hoopvol: "Ik denk dat het op dit moment lastig is, maar ik sluit het voor de toekomst zeker niet uit."

Zou jij Max Verstappen graag een uitstapje naar de NASCAR zien maken?

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