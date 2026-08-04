close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Franz Tost, Max Verstappen, generic, 2025

Tost ziet topcoureurs worstelen met nieuwe regels: 'Ze verliezen hun voordeel'

Franz Tost, Max Verstappen, generic, 2025 — Foto: © IMAGO

Tost ziet topcoureurs worstelen met nieuwe regels: 'Ze verliezen hun voordeel'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost worden de coureurs die juist hun extra kwaliteiten kunnen laten zien tijdens het uitremmen, onder het huidige reglement gestraft. De Oostenrijker stelt tegenover Krone dat de Formule 1 haar doelstelling heeft behaald met de extra inhaalmanoeuvres, maar twijfelt of de sport er nu daadwerkelijk beter op is geworden.

Met de huidige power unit wordt eerder remmen voor een bocht, waardoor er energie wordt opgeladen, beloond. Daardoor beschikken de coureurs namelijk over extra vermogen op de rechte stukken en levert dat weer langer gebruik van de accu op bij topsnelheid. Toch zijn er na de aanpassing van de FIA tijdens het weekend in Miami circuits waarop het 'oude' racen terugkeert. Monaco was zo'n baan waarop de accu een minder grote rol speelde, maar ook in Hongarije. Juist daar zagen we Max Verstappen een 'ouderwetse' uitremactie op Lewis Hamilton plaatsen.

Uitremmen

Tost, die Verstappen in 2015 bij het zusterteam van Red Bull onder zijn hoede had, stelt dat Verstappen juist een van de grootste 'slachtoffers' is van het huidige reglement: "Ik heb dit seizoen nog geen enkele saaie race gezien. Natuurlijk is er veel discussie geweest over de nieuwe reglementen. Ik begrijp ook de frustratie van topcoureurs zoals Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso, die hun sterke punten bij het remmen optimaal benutten. Maar als je tien of twintig meter voor het rempunt je voet van het gaspedaal moet halen om op te laden, verlies je dat voordeel."

Inhaalacties

De FIA is echter op de hoogte van de situatie en probeert de sport stapsgewijs in drie jaar tijd naar een 60/40-verhouding te brengen, waarbij de verbrandingsmotor weer een grotere rol speelt: "De ontwikkeling gaat de goede kant op. Er zijn veel inhaalmanoeuvres en dat is volgens mij precies wat de toeschouwers willen zien. Of de batterij vol of leeg is, maakt voor de meeste fans niet uit."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Lando Norris Fernando Alonso Franz Tost

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'

Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'

  • 30 minuten geleden
Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'

Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'

  • 1 uur geleden
VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam Video

VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam

  • 3 uur geleden
Jos Verstappen luid en duidelijk over geruchten rondom Red Bull-toekomst zoon Max

Jos Verstappen luid en duidelijk over geruchten rondom Red Bull-toekomst zoon Max

  • Gisteren 08:48
  • 15
Lindblad prijst pure race-instelling Verstappen: "Dat fascineert me"

Lindblad prijst pure race-instelling Verstappen: "Dat fascineert me"

  • 3 uur geleden
Formule 1 staat stil bij Verstappen-manoeuvre : "Briljante Verstappen-actie"

Formule 1 staat stil bij Verstappen-manoeuvre : "Briljante Verstappen-actie"

  • Gisteren 18:49

Net binnen

13:30
Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'
12:33
Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'
12:02
Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"
11:27
Coulthard haalt hard uit naar FIA: "Iedereen zag dit aankomen"
10:56
Video
VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

Vandaag 06:58
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

1 augustus 2026 08:01
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

29 juli 2026 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
Ontdek het op Google Play
x