Volgens voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost worden de coureurs die juist hun extra kwaliteiten kunnen laten zien tijdens het uitremmen, onder het huidige reglement gestraft. De Oostenrijker stelt tegenover Krone dat de Formule 1 haar doelstelling heeft behaald met de extra inhaalmanoeuvres, maar twijfelt of de sport er nu daadwerkelijk beter op is geworden.

Met de huidige power unit wordt eerder remmen voor een bocht, waardoor er energie wordt opgeladen, beloond. Daardoor beschikken de coureurs namelijk over extra vermogen op de rechte stukken en levert dat weer langer gebruik van de accu op bij topsnelheid. Toch zijn er na de aanpassing van de FIA tijdens het weekend in Miami circuits waarop het 'oude' racen terugkeert. Monaco was zo'n baan waarop de accu een minder grote rol speelde, maar ook in Hongarije. Juist daar zagen we Max Verstappen een 'ouderwetse' uitremactie op Lewis Hamilton plaatsen.

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Uitremmen

Tost, die Verstappen in 2015 bij het zusterteam van Red Bull onder zijn hoede had, stelt dat Verstappen juist een van de grootste 'slachtoffers' is van het huidige reglement: "Ik heb dit seizoen nog geen enkele saaie race gezien. Natuurlijk is er veel discussie geweest over de nieuwe reglementen. Ik begrijp ook de frustratie van topcoureurs zoals Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso, die hun sterke punten bij het remmen optimaal benutten. Maar als je tien of twintig meter voor het rempunt je voet van het gaspedaal moet halen om op te laden, verlies je dat voordeel."

Inhaalacties

De FIA is echter op de hoogte van de situatie en probeert de sport stapsgewijs in drie jaar tijd naar een 60/40-verhouding te brengen, waarbij de verbrandingsmotor weer een grotere rol speelt: "De ontwikkeling gaat de goede kant op. Er zijn veel inhaalmanoeuvres en dat is volgens mij precies wat de toeschouwers willen zien. Of de batterij vol of leeg is, maakt voor de meeste fans niet uit."

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