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Verstappen in orange cap and navy Red Bull top looking serious at Austrian GP

Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'

Verstappen in orange cap and navy Red Bull top looking serious at Austrian GP — Foto: © IMAGO

Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Red Bull Racing-coureur Max Verstappen vindt het afscheid nemen van het thuisfront steeds zwaarder. De 28-jarige coureur geeft aan dat dit alles te maken heeft met zijn eenjarige dochter Lily.

Dat laat hij weten in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine. Het Formule 1-seizoen bevindt zich momenteel in de zomerstop, waarna de rijders zich opmaken voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Voor Verstappen verloopt het sportieve jaar tot dusver moeizaam. De drievoudig wereldkampioen staat momenteel op de zesde plaats in het klassement met 109 punten, ruim achter WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Ondanks de sportieve uitdagingen op de baan, ligt de focus van de coureur buiten het racen nadrukkelijk bij zijn gezin, waar hij nu dus heerlijk een aantal weken de tijd voor heeft.

Grootste prijs

Samen met zijn partner Kelly Piquet verwelkomde de coureur vorig jaar zijn dochter. Gevraagd naar waar hij het meest trots op is, wijst hij dan ook niet naar zijn prestaties op het circuit. "Dat is die kleine thuis. Dat is het allerleukste en allerbelangrijkste. Onze dochter Lily is mijn grootste prijs. Familie is voor mij sowieso het allerbelangrijkste", aldus Verstappen. Het vele reizen dat bij de koningsklasse van de autosport hoort, zorgt daardoor voor lastige momenten. De coureur legt uit dat het vertrek voor een raceweekend hem inmiddels zwaar valt. "Ja, dat begint nu wel. Vanochtend bijvoorbeeld toen ik hiernaartoe vloog, stond de kleine thuis bij de lift toen ik instapte om naar beneden te gaan. En dan sluiten de deuren, ja, dat is niet zo’n fijn gevoel", vertelt hij.

Tijdelijke fase

Verstappen vertelt dat hij haar vlak voor vertrek nog even uit bed had gehaald om te knuffelen, wat het afscheid alleen maar moeilijker maakte. "Dat zijn geen leuke momenten dan als je weg moet. Je weet dat het erbij hoort. En ik weet dat ik dat zelf ook deed toen ik klein was en mijn vader van huis ging. Huilen en zo. Mijn vader vond dat ook altijd lastig", aldus de Limburger over de herkenbare situatie. Ondanks het ongemakkelijke gevoel bij het afscheid, kan de zoon van oud-coureur Jos Verstappen de situatie wel relativeren. Hij beseft dat het gedrag van zijn dochter naarmate ze ouder wordt vanzelf zal veranderen. "Maar dit is een fase die erbij hoort. Op een gegeven moment zal het omdraaien en wil ze niets meer met mij te maken hebben. Dan zegt ze: ‘Pa, ga alsjeblieft weg’", besluit Verstappen lachend.

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