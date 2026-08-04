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Marco Antonelli, Kimi Antonelli, generic, 2026

Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"

Marco Antonelli, Kimi Antonelli, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel Kimi Antonelli doorgaans vol lof is over zijn vader, die hem in zijn racecarrière tot nu toe telkens heeft bijgestaan, onthult de klassementsleider dat Antonelli senior ook niet vies is van wat kritiek. Na de vele track limits in België was de maat voor hem vol.

Marco Antonelli ziet dit jaar zijn zoon het Formule 1-kampioenschap leiden en eerder dit jaar vijf zeges op rij pakken. Toch is de 19-jarige Mercedes-coureur pas bezig aan zijn tweede jaar in de koningsklasse. Toto Wolff had de jongeling al vroegtijdig opgepikt en na het leerjaar van vorig jaar weet Antonelli met de W17 boven teamgenoot George Russell uit te stijgen.

Track limits

De vader van Antonelli is niet alleen de grootste fan, maar ook de grootste criticus, zo legt de kampioenschapsleider in Hongarije tegenover FormulaPassion uit. In België moest Antonelli oppassen, omdat hij al drie keer een track limit had gepakt en bij een vierde keer een straf zou volgen. "Ik denk dat jullie wel weten dat ik soms graag iets te veel van de baan gebruik. Het is iets waar ik aan probeer te werken. Als ik terugdenk aan Spa en de track limits, moet ik toegeven dat ze echt absurd waren. Ik vroeg mezelf af: 'Wat ben ik in hemelsnaam aan het doen?'", zo reflecteert Antonelli.

'Dat waren letterlijk zijn woorden'

Daarbij erkent de jongeling dat hij ook wel een beetje met de track limits speelt. In zijn ogen kun je er namelijk drie per race 'gratis' pakken: "Maar als ik ze gebruik wanneer het niet nodig is, kan ik mezelf in de problemen brengen. Dus het is zeker iets waar ik mee bezig ben. Het was ook een van de eerste dingen die mijn vader tegen me zei na de race." Marco Antonelli was glashelder over de track limits: "Na Spa zei mijn vader tegen me: 'Gefeliciteerd, maar, maar...' Er is altijd een maar. Daarna voegde hij eraan toe: 'Als ik je opnieuw zonder reden de track limits zie overschrijden, draai ik je nek om zoals bij een kip.' Ja, dat waren letterlijk zijn woorden."

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