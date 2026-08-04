Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"
Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Kimi Antonelli doorgaans vol lof is over zijn vader, die hem in zijn racecarrière tot nu toe telkens heeft bijgestaan, onthult de klassementsleider dat Antonelli senior ook niet vies is van wat kritiek. Na de vele track limits in België was de maat voor hem vol.
Marco Antonelli ziet dit jaar zijn zoon het Formule 1-kampioenschap leiden en eerder dit jaar vijf zeges op rij pakken. Toch is de 19-jarige Mercedes-coureur pas bezig aan zijn tweede jaar in de koningsklasse. Toto Wolff had de jongeling al vroegtijdig opgepikt en na het leerjaar van vorig jaar weet Antonelli met de W17 boven teamgenoot George Russell uit te stijgen.
Track limits
De vader van Antonelli is niet alleen de grootste fan, maar ook de grootste criticus, zo legt de kampioenschapsleider in Hongarije tegenover FormulaPassion uit. In België moest Antonelli oppassen, omdat hij al drie keer een track limit had gepakt en bij een vierde keer een straf zou volgen. "Ik denk dat jullie wel weten dat ik soms graag iets te veel van de baan gebruik. Het is iets waar ik aan probeer te werken. Als ik terugdenk aan Spa en de track limits, moet ik toegeven dat ze echt absurd waren. Ik vroeg mezelf af: 'Wat ben ik in hemelsnaam aan het doen?'", zo reflecteert Antonelli.
'Dat waren letterlijk zijn woorden'
Daarbij erkent de jongeling dat hij ook wel een beetje met de track limits speelt. In zijn ogen kun je er namelijk drie per race 'gratis' pakken: "Maar als ik ze gebruik wanneer het niet nodig is, kan ik mezelf in de problemen brengen. Dus het is zeker iets waar ik mee bezig ben. Het was ook een van de eerste dingen die mijn vader tegen me zei na de race." Marco Antonelli was glashelder over de track limits: "Na Spa zei mijn vader tegen me: 'Gefeliciteerd, maar, maar...' Er is altijd een maar. Daarna voegde hij eraan toe: 'Als ik je opnieuw zonder reden de track limits zie overschrijden, draai ik je nek om zoals bij een kip.' Ja, dat waren letterlijk zijn woorden."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff waarschuwt Russell en Antonelli voor 'giftig' scenario: 'Dan vervang ik ze'
- 1 augustus 2026 17:27
- 8
Russell vertelt over zwaarste aan Formule 1: "Zie neefjes en nichtjes twee keer per jaar"
- Gisteren 13:50
- 3
Verliezen dominantie Mercedes onder de loep: "Het loopt niet lekker samen"
- 2 augustus 2026 16:20
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
Net binnen
Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'
- 30 minuten geleden
Tost ziet topcoureurs worstelen met nieuwe regels: 'Ze verliezen hun voordeel'
- 1 uur geleden
Verstappen heeft moeite dochter Lily alleen te laten: 'Dan staat die kleine bij de lift'
- 1 uur geleden
Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"
- 1 uur geleden
Coulthard haalt hard uit naar FIA: "Iedereen zag dit aankomen"
- 2 uur geleden
VIDEO | Welke F1-coureurs zijn het meest toe aan de zomerstop? | GPFans Raceteam
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- Gisteren 13:27
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli