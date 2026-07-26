FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aanMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Hongarije nog een straf uitgedeeld. Hiermee komt een druk weekend voor de stewards op de Hungaroring ten einde.
Sergio Pérez heeft een formele waarschuwing gekregen, nadat hij een regel omtrent de startprocedure had overschreden. Richting het einde van de formatieronde lag hij namelijk voor Cadillac-ploegmaat Valtteri Bottas bij de eerste safety car-lijn. Hij was er vooral op gefocust dat hij niet bestraft zou worden voor het te langzaam rijden tijdens de formatieronde en lag daarom eventjes nipt voor de Fin. Dit is een overtreding van Artikel 5.6.4 van het sportief reglement, maar 'Checo' komt er met een tik op de vingers mee weg.
Bearman wordt ook verantwoordelijk gehouden
Ollie Bearman maakte een kleurloze wedstrijd mee in Mogyoród. Hij maakte op geen enkel moment kans op de punten en reed dus ver buiten de top tien. De Haas-coureur kwam als zeventiende over de streep, maar de FIA heeft de uitslag van de Grand Prix aangepast. Hij is namelijk op P19 neergezet, achter de Williams-bolides van Alexander Albon en Carlos Sainz.
De jonge Brit heeft namelijk een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor het negeren van blauwe vlaggen, een overtreding van Artikel 2.5.5.e van Bijlage H van de International Sporting Code. Hij is langs elf lichtpanelen gereden die de blauwe vlag toonden, aangezien Isack Hadjar achter hem zat, en dat was volgens de stewards te veel. De straf van vijf seconden heeft hem dus na de finish twee posities gekost.
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