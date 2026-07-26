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Start at the Hungaroring

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Hongarije: Norris grijpt de macht in Boedapest

Start at the Hungaroring — Foto: © IMAGO
11 reacties

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Hongarije: Norris grijpt de macht in Boedapest

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Na alle sessies dit weekend is het eindelijk tijd voor het grote hoofdgerecht van dit laatste weekend voor de zomerstop: de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. Met Lando Norris vanaf pole position en Max Verstappen op P4, met de Mercedessen nog zelfs daarachter, belooft het een groot spektakel te worden. Mis niks van de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.

LIVE | Grand Prix van Hongarije

Sorteer op:

12m geleden

16:50

Liveblog gesloten

Met onze excuses voor de nodige technische ongemakken vandaag met het liveblog, willen we jullie alsnog bedanken voor het volgen en gaan we van start met de zomerstop. Geniet van het hopelijk lekkere weer, de vakantie en we zien jullie graag over enkele weken terug als het circus voor de allerlaatste keer neerstrijkt in Zandvoort!

18m geleden

16:44

Norris wint de GP van Hongarije!

Simpelweg de allerbeste dit weekend: Lando Norris wint de Grand Prix van Hongarije! Een uitermate knappe tweede plek is er voor Max Verstappen en Antonelli zal het podium completeren. Leclerc en Hamilton finishen toch enigszins teleurstellend daarachter, terwijl Hadjar, Russell en Lawson de top acht completeren!

20m geleden

16:42

Laatste ronde loopt!

Norris over de streep en we beginnen aan de laatste ronde van deze eerste seizoenshelft.

24m geleden

16:38

Lewis krijgt een duw

Vijf seconden straf voor Hamilton die ook nog eens klem zit achter Antonelli.

27m geleden

16:35

Veel verkeer voor Antonelli en Hamilton

Met name Bortoleto rijdt in sector 2 gruwelijk in de weg voor het tweetal en dat is koren op de molen voor Verstappen die tijd uitloopt en een serieus goede kans op P2 heeft hier in Hongarije vandaag.

29m geleden

16:33

Lewis onder de loep

De Brit zou te hard gereden hebben in de pits en een vijf seconden straf lonkt voor hem.

35m geleden

16:26

Antonelli wil positie terug

De Italiaan vond dat hij voor Hamilton zat bij het uitrijden van de pits en Ferrari gaat erin mee en besluit Hamilton de positie terug te laten geven om een straf te voorkomen.

37m geleden

16:25

Pitstops

Norris en Hamilton gaan naar binnen tijdens de VSC voor vers rubber en zij gaan dus met een enorm bandenvoordeel de slotfase van de race aanvangen.

38m geleden

16:24

Drama voor Piastri!

Van de regen in de drup: de race van Piastri loopt in de soep en zijn McLaren loopt kapot. Virtual safety car en Piastri kan vroegtijdig aan de zomerstop beginnen.

41m geleden

16:20

Antonelli moet weer naar binnen

De gepoogde één-stopper van de kampioenschapsleider gaat in het putje en hij moet vanaf P2 terug tot P6. Wel de beste banden nu van de hele top zes.

46m geleden

16:16

Daar gaat de volgende Cadillac

Ook de bak van Checo loopt stuk en de Mexicaan probeert zijn wagen terug te dirigeren richting de pitstraat. Dramaweekend voor het nieuwe team...

1u geleden

16:09

Norris pakt Antonelli

De Brit neemt de leiding van de race over van Antonelli met een lekkere actie en de Brit ligt op absolute koers voor deze overwinning.

1u geleden

16:07

Vijf seconden voor Sainz

Terechte straf voor de Spanjaard na zijn actie op Piastri.

1u geleden

16:03

Max naar binnen

Bij Red Bull hebben ze het niet goed voor elkaar met de tactiek - zo lijkt het - en Verstappen komt op ruime afstand van Hamilton terug op het circuit. Wel betere banden nu dan Hamilton in de slotfase.

1u geleden

16:01

Norris voor Piastri!

De Brit doet nu ook zijn tweede pitstop en komt VOOR de deur bij Piastri terecht, die dus - zo kunnen we wel stellen - flink benadeeld is door Sainz.

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