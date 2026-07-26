Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Na alle sessies dit weekend is het eindelijk tijd voor het grote hoofdgerecht van dit laatste weekend voor de zomerstop: de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring. Met Lando Norris vanaf pole position en Max Verstappen op P4, met de Mercedessen nog zelfs daarachter, belooft het een groot spektakel te worden. Mis niks van de ontwikkelingen in onderstaand liveblog.

LIVE | Grand Prix van Hongarije Sorteer op: Laatste Oudste Liveblog gesloten Met onze excuses voor de nodige technische ongemakken vandaag met het liveblog, willen we jullie alsnog bedanken voor het volgen en gaan we van start met de zomerstop. Geniet van het hopelijk lekkere weer, de vakantie en we zien jullie graag over enkele weken terug als het circus voor de allerlaatste keer neerstrijkt in Zandvoort! Norris wint de GP van Hongarije! Simpelweg de allerbeste dit weekend: Lando Norris wint de Grand Prix van Hongarije! Een uitermate knappe tweede plek is er voor Max Verstappen en Antonelli zal het podium completeren. Leclerc en Hamilton finishen toch enigszins teleurstellend daarachter, terwijl Hadjar, Russell en Lawson de top acht completeren! Laatste ronde loopt! Norris over de streep en we beginnen aan de laatste ronde van deze eerste seizoenshelft. Lewis krijgt een duw Vijf seconden straf voor Hamilton die ook nog eens klem zit achter Antonelli. Veel verkeer voor Antonelli en Hamilton Met name Bortoleto rijdt in sector 2 gruwelijk in de weg voor het tweetal en dat is koren op de molen voor Verstappen die tijd uitloopt en een serieus goede kans op P2 heeft hier in Hongarije vandaag. Lewis onder de loep De Brit zou te hard gereden hebben in de pits en een vijf seconden straf lonkt voor hem. Antonelli wil positie terug De Italiaan vond dat hij voor Hamilton zat bij het uitrijden van de pits en Ferrari gaat erin mee en besluit Hamilton de positie terug te laten geven om een straf te voorkomen. Pitstops Norris en Hamilton gaan naar binnen tijdens de VSC voor vers rubber en zij gaan dus met een enorm bandenvoordeel de slotfase van de race aanvangen. Drama voor Piastri! Van de regen in de drup: de race van Piastri loopt in de soep en zijn McLaren loopt kapot. Virtual safety car en Piastri kan vroegtijdig aan de zomerstop beginnen. Antonelli moet weer naar binnen De gepoogde één-stopper van de kampioenschapsleider gaat in het putje en hij moet vanaf P2 terug tot P6. Wel de beste banden nu van de hele top zes. Daar gaat de volgende Cadillac Ook de bak van Checo loopt stuk en de Mexicaan probeert zijn wagen terug te dirigeren richting de pitstraat. Dramaweekend voor het nieuwe team... Norris pakt Antonelli De Brit neemt de leiding van de race over van Antonelli met een lekkere actie en de Brit ligt op absolute koers voor deze overwinning. Vijf seconden voor Sainz Terechte straf voor de Spanjaard na zijn actie op Piastri. Max naar binnen Bij Red Bull hebben ze het niet goed voor elkaar met de tactiek - zo lijkt het - en Verstappen komt op ruime afstand van Hamilton terug op het circuit. Wel betere banden nu dan Hamilton in de slotfase. Norris voor Piastri! De Brit doet nu ook zijn tweede pitstop en komt VOOR de deur bij Piastri terecht, die dus - zo kunnen we wel stellen - flink benadeeld is door Sainz. Laad meer

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