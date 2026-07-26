Max Verstappen gaf na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije zijn frustraties ruim baan over de boardradio. De coureur van Red Bull Racing kende een teleurstellende sessie op de Hungaroring en stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken.

Tijdens de kwalificatie kwam de Limburger niet verder dan de zesde tijd. Lando Norris was het snelst van iedereen en pakte de pole position. Lewis Hamilton is teruggezet van de tweede naar de vijfde plaats, nadat hij Oscar Piastri had opgehouden. Andrea Kimi Antonelli werd eveneens een gridpenalty opgelegd, omdat hij niet genoeg had afgeremd voor de gele vlaggen. Die hingen in de laatste bocht voor Verstappen, die met zijn RB22-bolide was gespind. Ook al profiteert de viervoudig wereldkampioen van de straffen en schuift hij op naar P4 op de grid, hij zal allesbehalve tevreden zijn.

Artikel gaat verder onder video

Beide Red Bull-coureurs ontevreden

De balans is namelijk weer verdwenen in de wagen van Red Bull Racing. Dat maakte hij niet alleen in de interviews na de kwalificatie duidelijk, maar ook over de boardradio.

"Maat, de auto is aerodynamisch gezien compleet kapot!", klonk het fel tegen race-engineer Gianpiero Lambiase. "Het wordt gewoon erger en erger. Wat een grap dit, wat een schijtweekend!" Teamgenoot Isack Hadjar was tevens niet te spreken over de huidige wegligging van de Red Bull. De Frans-Algerijnse coureur begint op de Hungaroring vanaf P8.

Verstappen spinning, Russell stopping on track, Lewis parking at the P1 board!



It was a chaotic end to qualifying ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tD2JTERvr4 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Gerelateerd