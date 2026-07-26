Lewis Hamilton geëerd met eigen bocht op Hungaroring
Lewis Hamilton geëerd met eigen bocht op HungaroringMaak ons je Google-favoriet
De organisatie van de Grand Prix van Hongarije heeft officieel bevestigd dat bocht 2 van de Hungaroring naar Lewis Hamilton is vernoemd. Een enorme eer voor de Brit die recordhouder overwinningen is op het Hongaarse circuit.
De vernoeming van de bocht is een eerbetoon aan de indrukwekkende staat van dienst van de zevenvoudig wereldkampioen op het Hongaarse asfalt. Hamilton, die bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, is met acht overwinningen en negen polepositions de meest succesvolle coureur op de Hungaroring. De beslissing om de tweede bocht zijn naam te geven, kwam tot stand na een stemming onder fans tijdens het raceweekend van vorig jaar, waarna een panel van experts de definitieve knoop doorhakte. Het eerbetoon maakt deel uit van de festiviteiten rondom het jubileum van de race in Boedapest.
Meer Formule 1-legendes vereeuwigd
Ter gelegenheid van het jubileum hebben alle veertien bochten van het circuit nu een officiële naam gekregen. Naast de Ferrari-coureur zijn er nog vijf andere iconen uit de sport geëerd. Zo draagt bocht 1 de naam van Nelson Piquet Sr., is bocht 4 vernoemd naar Nigel Mansell en kreeg Jean Alesi bocht 11 toegewezen. Ook Michael Schumacher en Ayrton Senna zijn vereeuwigd, respectievelijk bij de twaalfde en dertiende bocht. Om het jubileum extra kracht bij te zetten, hebben Hamilton, Mansell en Alesi hun handafdrukken achtergelaten in beton. Deze afdrukken krijgen een permanente plek in de uitloopstroken van het circuit.
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