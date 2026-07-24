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Laurent Mekies, Red Bull, Bahrain, 2026

'Red Bull richt vizier op voormalig McLaren-junior Ugochukwu'

Laurent Mekies, Red Bull, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

'Red Bull richt vizier op voormalig McLaren-junior Ugochukwu'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull Racing is momenteel in vergevorderde gesprekken met Ugo Ugochukwu over een plek in het juniorprogramma van de renstal, zo meldt PlanetF1. Binnen de paddock wordt de huidige leider van het Formule 3-kampioenschap gezien als een groot talent dat op termijn mogelijk een vrijgekomen stoeltje bij de hoofdmacht kan innemen.

Eind vorig jaar kwam er nog een einde aan de samenwerking tussen Ugochukwu en het McLaren Driver Development Programme. Sindsdien heeft de coureur van Campos Racing definitief zijn draai gevonden. Eerder dit jaar kroonde hij zich al tot kampioen in de Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy in Nieuw-Zeeland. In zijn huidige raceklasse maakte hij in juli opnieuw indruk met een dominante overwinning tijdens de sprintrace op Silverstone, waarmee hij de interesse van Red Bull verder heeft aangewakkerd.

'Red Bull sorteert voor op de toekomst'

Met de onzekere situatie rondom de stoeltjes bij Red Bull Racing sorteert de Oostenrijkse formatie alvast voor op de toekomst met de mogelijke komst van Ugochukwu. De talentvolle tiener rijdt momenteel voor Campos Racing en voert na zeven raceweekenden het Formule 3-kampioenschap aan met 104 punten. De voorsprong op naaste belager Freddie Slater bedraagt slechts één punt, maar de Amerikaan maakt dit seizoen veel indruk. Het plan van Red Bull is naar verluidt om het jonge talent met directe steun klaar te stomen voor een promotie naar de Formule 2 in 2027. 

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