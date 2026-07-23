Het Formule 1-team van Mercedes heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije aanpassingen doorgevoerd aan de software van de krachtbron. Hiermee hoopt de Duitse renstal een probleem te verhelpen dat aan het licht kwam 'diep in de code' van de auto van George Russell, zo meldt The Race.

Tijdens de race op Spa-Francorchamps kampte Russell met een aanzienlijk tekort aan topsnelheid op de rechte stukken in vergelijking met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Dit kostte de Brit in de kwalificatie al de nodige tijd, omdat de batterij van zijn wagen te vroeg leeg raakte richting de laatste chicane. In de race liep de frustratie verder op toen een gebrek aan vermogen bij het uitkomen van Raidillon ervoor zorgde dat hij werd gepasseerd door het achtervolgende veld. Dit droeg uiteindelijk bij aan zijn aanvaring met Ferrari-coureur Lewis Hamilton bij Les Combes, waarna Russell uitviel. Zittend in de grindbak noemde de coureur de problemen over de boordradio "onacceptabel".

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Softwarefout

Uit een uitgebreide analyse van Mercedes is gebleken dat een fout in de algoritmen ervoor zorgde dat de elektrische energie te vroeg in de ronde werd ingezet. Hierdoor werd er extra energie verbruikt op weg naar Les Combes. Bovendien zorgde een softwarefout ervoor dat beide Mercedes-coureurs bij het ingaan van La Source minder energie regenereerden dan verwacht. Omdat er vervolgens extra batterijvermogen werd aangesproken om het zogeheten turbogat op te vangen, hadden beide rijders niet de gewenste extra kilowatts beschikbaar op het rechte stuk van Kemmel.

Softwarefout

Hoewel beide auto's door het probleem werden getroffen, pakte de situatie voor de twee coureurs totaal anders uit. Russell nam de bocht Eau Rouge volgas, waardoor hij vast kwam te zitten in een lagere energiemodus met een snelheid van 308 kilometer per uur. Antonelli moest daarentegen even van zijn gas af nadat Max Verstappen hem had ingehaald. Dit plaatste de Italiaan in een net iets andere motorstand, waardoor hij later op het rechte stuk een hogere topsnelheid had en de Red Bull-coureur kon passeren voor de leiding. Antonelli won de race uiteindelijk, terwijl Russell een nulscore noteerde. Om een herhaling van dit scenario te voorkomen, heeft Mercedes voor het raceweekend op de Hungaroring gerichte maatregelen getroffen in de software. Op het circuit nabij Boedapest zal het energiemanagement naar verwachting een minder grote rol spelen, aangezien de lay-out van de baan meer mogelijkheden biedt om energie op te wekken.

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