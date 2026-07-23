close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell, Mercedes, British GP, Britain, 2025

'Mercedes vindt diep in code wagen Russell oorzaak van België-problemen'

George Russell, Mercedes, British GP, Britain, 2025 — Foto: © IMAGO

'Mercedes vindt diep in code wagen Russell oorzaak van België-problemen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het Formule 1-team van Mercedes heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije aanpassingen doorgevoerd aan de software van de krachtbron. Hiermee hoopt de Duitse renstal een probleem te verhelpen dat aan het licht kwam 'diep in de code' van de auto van George Russell, zo meldt The Race.

Tijdens de race op Spa-Francorchamps kampte Russell met een aanzienlijk tekort aan topsnelheid op de rechte stukken in vergelijking met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Dit kostte de Brit in de kwalificatie al de nodige tijd, omdat de batterij van zijn wagen te vroeg leeg raakte richting de laatste chicane. In de race liep de frustratie verder op toen een gebrek aan vermogen bij het uitkomen van Raidillon ervoor zorgde dat hij werd gepasseerd door het achtervolgende veld. Dit droeg uiteindelijk bij aan zijn aanvaring met Ferrari-coureur Lewis Hamilton bij Les Combes, waarna Russell uitviel. Zittend in de grindbak noemde de coureur de problemen over de boordradio "onacceptabel".

Softwarefout

Uit een uitgebreide analyse van Mercedes is gebleken dat een fout in de algoritmen ervoor zorgde dat de elektrische energie te vroeg in de ronde werd ingezet. Hierdoor werd er extra energie verbruikt op weg naar Les Combes. Bovendien zorgde een softwarefout ervoor dat beide Mercedes-coureurs bij het ingaan van La Source minder energie regenereerden dan verwacht. Omdat er vervolgens extra batterijvermogen werd aangesproken om het zogeheten turbogat op te vangen, hadden beide rijders niet de gewenste extra kilowatts beschikbaar op het rechte stuk van Kemmel.

Softwarefout

Hoewel beide auto's door het probleem werden getroffen, pakte de situatie voor de twee coureurs totaal anders uit. Russell nam de bocht Eau Rouge volgas, waardoor hij vast kwam te zitten in een lagere energiemodus met een snelheid van 308 kilometer per uur. Antonelli moest daarentegen even van zijn gas af nadat Max Verstappen hem had ingehaald. Dit plaatste de Italiaan in een net iets andere motorstand, waardoor hij later op het rechte stuk een hogere topsnelheid had en de Red Bull-coureur kon passeren voor de leiding. Antonelli won de race uiteindelijk, terwijl Russell een nulscore noteerde. Om een herhaling van dit scenario te voorkomen, heeft Mercedes voor het raceweekend op de Hungaroring gerichte maatregelen getroffen in de software. Op het circuit nabij Boedapest zal het energiemanagement naar verwachting een minder grote rol spelen, aangezien de lay-out van de baan meer mogelijkheden biedt om energie op te wekken. 

Gerelateerd

Mercedes George Russell Grand Prix van Hongarije

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Coronel weet het zeker: 'Russell heeft niet dezelfde spullen als Antonelli'

Coronel weet het zeker: 'Russell heeft niet dezelfde spullen als Antonelli'

  • Vandaag 11:53
  • 4
'Ferrari introduceert evolutie Macarena-vleugel in Hongarije'

'Ferrari introduceert evolutie Macarena-vleugel in Hongarije'

  • Vandaag 10:54
FOM laat boardradio Russell weg: opvallende reden komt naar buiten

FOM laat boardradio Russell weg: opvallende reden komt naar buiten

  • 21 juli 2026 14:24
  • 8
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

  • 19 juli 2026 17:56
  • 8
Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal

Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal

  • 6 minuten geleden
Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije

Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije

  • 1 uur geleden

Net binnen

16:09
Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal
15:32
Bortoleto stipt Red Bull en Mercedes aan: "Dan hadden wij ook in de top drie gevochten"
15:16
'Formule 1 overweegt terugkeer naar Maleisië bij wegvallen races in het Midden-Oosten'
15:01
Schumacher over situatie Red Bull: "Op een gegeven moment gaat daar een streep doorheen"
14:47
Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes Data GP België

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

20 juli 2026 18:24 15
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

19 juli 2026 09:51
Ontdek het op Google Play
x