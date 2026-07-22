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Lagrue, Wolff, Red Bull, socials

Wolff reageert op interesse Red Bull in Mercedes-topman

Lagrue, Wolff, Red Bull, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Wolff reageert op interesse Red Bull in Mercedes-topman

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft bevestigd dat er gesprekken lopen over een mogelijke overstap van talentenscout Gwen Lagrue naar concurrent Red Bull Racing, zo laat de Oostenrijker weten tegenover PlanetF1. Eerder werd gemeld dat de deal al rond zou zijn, maar volgens Wolff is er voorlopig nog geen definitief akkoord bereikt.

De geruchten over een overstap van Lagrue naar Milton Keynes kwamen rond de Grand Prix van België naar buiten. De Fransman is momenteel werkzaam als Driver Development Advisor bij Mercedes en staat bekend als de man achter de doorbraak van onder anderen George Russell en de huidige WK-leider Kimi Antonelli. Bij Red Bull zou Lagrue de leiding over het juniorprogramma moeten krijgen. Daarmee zou hij de opvolger worden van Helmut Marko, die eind vorig jaar officieel terugtrad als motorsportadviseur van de Oostenrijkse renstal.

Wolff ontkent dat deal al rond is

Tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps wilde Wolff niet bevestigen dat de overstap al definitief is. "Ja, we zijn in gesprek met Gwen over de toekomst, maar er is nog niets overeengekomen of besloten", aldus de Mercedes-teambaas en CEO. De gesprekken tussen Mercedes en Red Bull gaan momenteel over de voorwaarden van een eventueel vertrek en een mogelijke periode van verplichte rust voordat Lagrue bij zijn nieuwe werkgever aan de slag kan. "Deze dingen moeten nu worden uitgewerkt. We willen dat samen met Gwen doen en daarna zien we wel", verklaarde Wolff.

Mercedes maakt zich geen zorgen

Ondanks het mogelijke vertrek van Lagrue maakt Wolff zich geen zorgen over de toekomst van het Mercedes-juniorprogramma. Een deel van zijn taken zal worden overgenomen door Bradley Lord, die onlangs werd gepromoveerd tot Deputy Team Principal. "Gwen heeft een fantastisch team opgebouwd. We hebben zo'n zeven, acht of negen mensen die het juniorprogramma in de toekomst kunnen leiden, samen met een aantal talenten. Daarnaast maakt Bradley de stap omhoog als plaatsvervangend teambaas", aldus Wolff.

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