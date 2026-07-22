Wolff reageert op interesse Red Bull in Mercedes-topman
Wolff reageert op interesse Red Bull in Mercedes-topmanMaak ons je Google-favoriet
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft bevestigd dat er gesprekken lopen over een mogelijke overstap van talentenscout Gwen Lagrue naar concurrent Red Bull Racing, zo laat de Oostenrijker weten tegenover PlanetF1. Eerder werd gemeld dat de deal al rond zou zijn, maar volgens Wolff is er voorlopig nog geen definitief akkoord bereikt.
De geruchten over een overstap van Lagrue naar Milton Keynes kwamen rond de Grand Prix van België naar buiten. De Fransman is momenteel werkzaam als Driver Development Advisor bij Mercedes en staat bekend als de man achter de doorbraak van onder anderen George Russell en de huidige WK-leider Kimi Antonelli. Bij Red Bull zou Lagrue de leiding over het juniorprogramma moeten krijgen. Daarmee zou hij de opvolger worden van Helmut Marko, die eind vorig jaar officieel terugtrad als motorsportadviseur van de Oostenrijkse renstal.
Wolff ontkent dat deal al rond is
Tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps wilde Wolff niet bevestigen dat de overstap al definitief is. "Ja, we zijn in gesprek met Gwen over de toekomst, maar er is nog niets overeengekomen of besloten", aldus de Mercedes-teambaas en CEO. De gesprekken tussen Mercedes en Red Bull gaan momenteel over de voorwaarden van een eventueel vertrek en een mogelijke periode van verplichte rust voordat Lagrue bij zijn nieuwe werkgever aan de slag kan. "Deze dingen moeten nu worden uitgewerkt. We willen dat samen met Gwen doen en daarna zien we wel", verklaarde Wolff.
Mercedes maakt zich geen zorgen
Ondanks het mogelijke vertrek van Lagrue maakt Wolff zich geen zorgen over de toekomst van het Mercedes-juniorprogramma. Een deel van zijn taken zal worden overgenomen door Bradley Lord, die onlangs werd gepromoveerd tot Deputy Team Principal. "Gwen heeft een fantastisch team opgebouwd. We hebben zo'n zeven, acht of negen mensen die het juniorprogramma in de toekomst kunnen leiden, samen met een aantal talenten. Daarnaast maakt Bradley de stap omhoog als plaatsvervangend teambaas", aldus Wolff.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"
- Vandaag 12:38
- 15
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Net binnen
VIDEO | 'Red Bull wijst miljardenbod op Racing Bulls af' | GPFans Recap
- 42 minuten geleden
Wolff reageert op interesse Red Bull in Mercedes-topman
- 1 uur geleden
Red Bull-ambassadeur Nicholas fileert Brundle: 'Maar Max moest zijn mond houden'
- 2 uur geleden
- 2
Verstappen wordt in Hongarije opgewacht door grote groep fans
- 3 uur geleden
Aston Martin moet wachten in Hongarije: 'Nieuwe AMR26 nog niet gearriveerd'
- 3 uur geleden
Wolff countert Ferrari-geruchten over Antonelli: 'Zijn zes jaar te laat'
- Vandaag 16:11
Veel gelezen
Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije
- Gisteren 08:02
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 5 juli