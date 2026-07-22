Red Bull en Aston Martin moeten zich melden bij persconferentie voor GP Hongarije
Red Bull en Aston Martin moeten zich melden bij persconferentie voor GP HongarijeMaak ons je Google-favoriet
De F1 Grand Prix van Hongarije staat aankomend weekend op het programma. Het evenement op de Hungaroring begint op de donderdag met de mediadag. Onder andere topmannen Pierre Waché van Red Bull Racing en Adrian Newey van Aston Martin moeten zich melden bij de persconferentie.
Er wordt al sinds 1986 ieder jaar op de Hungaroring geracet met de koningsklasse van de autosport. Naast deze veertig wedstrijden was er ook ooit een Grand Prix van Hongarije in 1936, toen Tazio Nuvolari voor Alfa Romeo won in Népliget. Het is echter Lewis Hamilton die de meeste zeges achter zijn naam heeft staan met maar liefst acht. Niemand anders komt in de buurt. Michael Schumacher staat op vier, Ayrton Senna op drie en Max Verstappen op twee. Lando Norris won in 2025 na een felle strijd met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.
Persconferentieschema
Het eerst groepje van de persconferentie zijn Argentijn Franco Colapinto en Spanjaarden Fernando Alonso en Carlos Sainz. Er zullen vast vragen worden gesteld over het WK-voetbal. Ollie Bearman en Isack Hadjar vinden we in het tweede groepje samen met Oscar Piastri, die enorm veel kritiek had op de reglementen na de Grand Prix van België. De rest van de coureurs zal de journalisten te woord staan in de mediapen.
Op de vrijdagmiddag, tussen de twee vrije trainingen, komen drie topmannen aan het woord. Aston Martin introduceert een B-specauto, waarvan ze hopen dat deze twee seconden per ronde sneller is. Teambaas, ontwerper en uitvoerend technisch partner Adrian Newey is daarom natuurlijk uitgenodigd om plaats te nemen op de FIA-bank. Technisch directeur Pierre Waché zal met Red Bull de Macarena-vleugel terugbrengen. Ze worden vergezeld door Simone Resta, de technisch directeur van Mercedes.
|Donderdag 23 juli
|14:30 uur
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Franco Colapinto
|Alpine
|Carlos Sainz
|Williams
|Donderdag 23 juli
|15:00 uur
|Ollie Bearman
|Haas
|Isack Hadjar
|Red Bull
|Oscar Piastri
|McLaren
|Vrijdag 24 juli
|15:30 uur
|Adrian Newey
|Aston Martin
|Simone Resta
|Mercedes
|Pierre Waché
|Red Bull
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