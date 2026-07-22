'Fornaroli stapt in McLaren voor training Hongarije, vertrekt in 2027 naar Haas voor vast zitje'
'Fornaroli stapt in McLaren voor training Hongarije, vertrekt in 2027 naar Haas voor vast zitje'Maak ons je Google-favoriet
Leonardo Fornaroli neemt aanstaande vrijdag de plek van Oscar Piastri over in de McLaren voor de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Hongarije, waar het team tevens een omvangrijk upgradepakket introduceert. Naast zijn ontwikkelingswerk bij het papajateam wordt de jonge Italiaan nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Haas, waar hij samen met Yuki Tsunoda geldt als de voornaamste kandidaat voor een racezitje.
De regerend Formule 2-kampioen krijgt tijdens de zestig minuten durende sessie op de Hungaroring de kans om waardevolle kilometers te maken en verder in zijn rol als reservecoureur te groeien. Zijn optreden valt samen met de introductie van nieuwe onderdelen op de MCL40. McLaren neemt een nieuwe vloer en diverse andere aerodynamische componenten mee naar Boedapest, in een poging het gat naar de kop van het veld te dichten. Tijdens deze eerste training zal de renstal uit Woking bovendien experimenteren met een doorontwikkelde versie van een achtervleugel die oorspronkelijk in Oostenrijk getest zou worden. Deze Macarena-vleugel staat echter nog niet op de planning voor de race zelf en wordt alleen in VT1 gebruikt.
Strijd om het tweede stoeltje bij Haas barst los
Terwijl Fornaroli focust op zijn testwerk voor McLaren, speelt zijn naam een prominente rol op de rijdersmarkt voor volgend jaar. Bij het team van Haas is de leiding er nog niet uit of de samenwerking met Esteban Ocon wordt verlengd. Mocht de renstal besluiten om afscheid te nemen van de Fransman, dan gelden Fornaroli en Tsunoda momenteel als de absolute topkandidaten om hem te vervangen en de nieuwe teamgenoot van Ollie Bearman te worden.
Een andere naam die veelvuldig rondzingt bij de Amerikaanse formatie is die van Rafael Câmara. De Braziliaan, die momenteel de derde plaats bezet in de tussenstand van de Formule 2, lijkt vooralsnog echter niet op een vaste plek op de grid te hoeven rekenen, ondanks eerdere geruchten dat Ferrari dit zou pushen. Volgens de Braziliaanse nieuwsgigant UOL zal de coureur naar verwachting in 2027 genoegen moeten nemen met een rol als reserverijder bij Haas. Daarmee lijkt de weg vrij voor Fornaroli of Tsunoda om een definitieve overstap af te dwingen, al heeft de teamleiding nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomst van Ocon.
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