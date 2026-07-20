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Max Verstappen, generic, Barcelona GP, 2026

Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Hongarije

Max Verstappen, generic, Barcelona GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Hongarije

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Direct na de race op het Circuit de Spa-Francorchamps maken we ons op voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Het is de laatste wedstrijd voor de zomerstop. Dit is het tijdschema voor het elfde Formule 1-evenement van 2026.

De Grand Prix van Hongarije zal voor de 42e keer gehouden worden aankomend weekend. Alle voorgaande edities zijn verreden op de Hungaroring, de baan die in het dorpje Mogyoród ligt, net buiten de hoofdstad Boedapest. Lewis Hamilton heeft hier het vaakst gewonnen. Hij heeft maar liefst acht zeges achter zijn naam staan, vier meer dan Michael Schumacher en vijf meer dan Ayrton Senna. Vorig jaar stond het gevecht tussen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri centraal, terwijl Max Verstappen zijn dieptepunt meemaakte. Puur op pace werd hij negende. De Red Bull-coureur hoopt het zondag natuurlijk beter te doen.

Tijdschema

Het is een 'normaal' raceweekend voor de Formule 1, het is dus geen sprintweekend op de Hungaroring. De vrije trainingen van vrijdag worden om 13:30 en 17:00 uur gehouden. Vóór de kwalificatie van 16:00 uur op zaterdag kunnen de coureurs nog een uurtje oefenen. De Grand Prix staat op zondag op de planning om 15:00 uur. Hongarije zit in dezelfde tijdzone als Nederland.

De FIA Formule 2, FIA Formule 3 en Porsche Supercup staan in het voorprogramma van de Formule 1.

Vrijdag 24 juli
13:30 - 14:30 uur: Vrije Training 1
17:00 - 18:00 uur: Vrije Training 2

Zaterdag 25 juli
12:30 - 13:30 uur: Vrije Training 3
16:00 - 17:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 juli
15:00 uur: Grand Prix van Hongarije

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