Permane verklaart Red Bull-leegloop: 'Daarom willen ze door naar andere teams'
Permane verklaart Red Bull-leegloop: 'Daarom willen ze door naar andere teams'Maak ons je Google-favoriet
Alan Permane, de teambaas van Racing Bulls, denkt dat het vertrek van diverse kopstukken bij de Red Bull-teams een natuurlijk gevolg van een veranderende succescurve is. De Brit benadrukt dat de organisatie uiteraard liever geen personeel kwijtraakt, maar stelt dat de huidige leegloop deels verklaarbaar is. "Natuurlijk wil je geen goede mensen verliezen. Geen enkel team wil goede mensen verliezen", klinkt het tegenover onder andere GPFans.
De afgelopen periode werd de Red Bull-familie geconfronteerd met een aanzienlijke uittocht van sleutelfiguren. Zo vertrok topontwerper Adrian Newey eerder naar Aston Martin en nam de renstal afscheid van voormalig CEO en teambaas Christian Horner. Ook de vaste race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, kondigde onlangs aan de overstap naar McLaren te maken. Daarnaast ging topadviseur Helmut Marko met pensioen en kozen ontwerper Rob Marshall en strategisch kopstuk Will Courtenay eveneens voor een vertrek naar de concurrentie in Woking. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele monteurs die zijn vertrokken, waaronder richting Audi.
Natuurlijk verloop na jaren van succes
Permane, die zelf de dagelijkse leiding voert over het zusterteam in samenwerking met CEO Peter Bayer, ziet een duidelijk patroon in de huidige personele verschuivingen. "Eén van de dingen die we door de jaren heen hebben gezien, is dat wanneer een team vele jaren zeer succesvol is geweest en daarna misschien wat minder succesvol is, je de neiging hebt om mensen te verliezen", legt de teambaas uit. "Mensen hebben het gevoel dat ze die uitdaging daar hebben afgerond en willen door naar andere teams."
In de media wordt het vertrek van het personeel regelmatig gekoppeld aan de onrust rondom Verstappen, waarbij de vertrekkende namen vaak als bondgenoten van de viervoudig wereldkampioen worden bestempeld. Permane trekt die conclusie echter in twijfel. "Ik weet dat er veel krantenkoppen worden gemaakt in de trant van 'weer een bondgenoot van Verstappen die Red Bull verlaat'. Maar ik ben er niet zo zeker van dat het precies zo zit. Ik weet het niet persoonlijk. Ik weet niet zeker of iedereen die is vertrokken, aan het jasje van Max heeft gehangen."
Focus op behoud van een sterke basis
Hoewel de leegloop bij de hoofdmacht aanzienlijk is, blijft de focus volgens de Racing Bulls-teambaas liggen op het behouden van een sterke basis voor de toekomst. "Maar simpel gezegd, je wilt geen goede mensen verliezen. Je wilt goede mensen behouden en je wilt een werkomgeving hebben die ervoor zorgt dat mensen bij je willen blijven", stelt hij. Volgens Permane is die uitdaging universeel binnen de Formule 1. "Ik denk niet dat dat anders is voor welk team dan ook in de pitstraat", besluit hij.
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