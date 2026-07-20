Waché sluit zich aan bij Mekies: 'Macarena-vleugel keert weer terug bij Verstappen in Hongarije'
Waché sluit zich aan bij Mekies: 'Macarena-vleugel keert weer terug bij Verstappen in Hongarije'Maak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing heeft de oorzaak achterhaald van de mechanische problemen die Max Verstappen de afgelopen raceweekenden parten speelden. Net als Laurent Mekies, zegt nu ook technisch directeur Pierre Waché dat het defect aan de RB22, dat leidde tot gevaarlijke momenten en uitvalbeurten, inmiddels is verholpen.
De problemen kwamen pijnlijk aan het licht tijdens de races in Spielberg en Silverstone. In laatstgenoemde race lag Verstappen op koers voor een podiumplaats vanaf een zevende startpositie, maar viel in de zesenveertigste ronde voortijdig uit. De actieve achtervleugel sloot niet correct, wat resulteerde in een plotseling verlies van controle in de beruchte Stowe-bocht. Het leverde een gevaarlijke situatie én een uitvalbeurt op voor de viervoudig kampoen. Ook het weekend eerder in Oostenrijk zorgde de luchtstroom rond dit specifieke onderdeel al voor grote instabiliteit op hoge snelheden.
Waché geeft uitleg over mechanisch defect na Silverstone
Waché gaf tekst en uitleg over de bevindingen van de technische afdeling van het team. "Het is een mechanisch probleem dat we hebben ontdekt na het ongeluk op Silverstone", aldus de Fransman. De eindverantwoordelijke voor het technische beleid benadrukte dat de oorzaak van deze levensgevaarlijke momenten nu definitief is aangepakten dat de vleugel opnieuw geïntroduceerd kan worden tijdens de Grand Prix van Hongarije, aankomend weekend.
Omstreden vleugel keert terug in Hongarije
Waché vervolgt: "We hebben het gerepareerd en we proberen aan te tonen dat we garanties hebben dat alles goed gaat voordat we het weer op de auto monteren, en het zou klaar moeten zijn voor Boedapest. We hebben naar de achtervleugel gekeken en weten wat er gebeurd is, we weten hoe we het kunnen repareren." Hiermee bevestigt de technisch directeur wat teambaas Mekies ook al zei. Zodoende kunnen we aankomend weekend zeer waarschijnlijk de Macarena-vleugel weer in actie zien.
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