Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland

Videoland neemt de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten van Viaplay over, zo meldt de Scandinavische streamingdienst in een persbericht. De Formule 1, maar ook het Engelse Premier League-voetbal en de dartswedstrijden van de PDC, zullen binnenkort via Videoland te zien zijn.

Viaplay kwam in 2022 naar Nederland, toen het de uitzendrechten van de Formule 1 had weten te bemachtigen. Daarmee kwam er een einde aan het tijdperk van Ziggo Sport, dat tot die tijd de koningsklasse mocht uitzenden in Nederland. Tijdens de eerste maanden was er veel kritiek op de Scandinavische partij, die uiteindelijk ook in de financiële problemen is gekomen.

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Videoland wordt nieuwe thuishaven Formule 1

DPG Media meldt dat Videoland nu de nieuwe thuishaven wordt van niet alleen films en series, maar ook de topsport: "Hiermee transformeert Videoland van de thuishaven voor lokaal entertainment, series en films naar dé bestemming voor zowel premium entertainment als live sport (...) Samen sport kijken zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld en die beleving verschuift in sneltreinvaart naar streaming. Met de programma’s, de sportrechten en het platform dat Viaplay succesvol heeft neergezet in Nederland, kunnen we een prachtig sportaanbod naar Videoland brengen."

DPG Media zou ongeveer EUR 142 miljoen hebben betaald voor de overname. Wel moet de overname officieel nog goedgekeurd worden en daarna zal de programmering van Viaplay daadwerkelijk worden ondergebracht bij Videoland.

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