Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij VideolandMaak ons je Google-favoriet
Videoland neemt de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten van Viaplay over, zo meldt de Scandinavische streamingdienst in een persbericht. De Formule 1, maar ook het Engelse Premier League-voetbal en de dartswedstrijden van de PDC, zullen binnenkort via Videoland te zien zijn.
Viaplay kwam in 2022 naar Nederland, toen het de uitzendrechten van de Formule 1 had weten te bemachtigen. Daarmee kwam er een einde aan het tijdperk van Ziggo Sport, dat tot die tijd de koningsklasse mocht uitzenden in Nederland. Tijdens de eerste maanden was er veel kritiek op de Scandinavische partij, die uiteindelijk ook in de financiële problemen is gekomen.
Videoland wordt nieuwe thuishaven Formule 1
DPG Media meldt dat Videoland nu de nieuwe thuishaven wordt van niet alleen films en series, maar ook de topsport: "Hiermee transformeert Videoland van de thuishaven voor lokaal entertainment, series en films naar dé bestemming voor zowel premium entertainment als live sport (...) Samen sport kijken zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld en die beleving verschuift in sneltreinvaart naar streaming. Met de programma’s, de sportrechten en het platform dat Viaplay succesvol heeft neergezet in Nederland, kunnen we een prachtig sportaanbod naar Videoland brengen."
DPG Media zou ongeveer EUR 142 miljoen hebben betaald voor de overname. Wel moet de overname officieel nog goedgekeurd worden en daarna zal de programmering van Viaplay daadwerkelijk worden ondergebracht bij Videoland.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 46
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'
Net binnen
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 uur geleden
- 23
'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'
- 22 minuten geleden
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 uur geleden
VIDEO | McLaren laat van zich horen na Verstappen-geruchten | GPFans Recap
- 2 uur geleden
'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'
- 3 uur geleden
Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 46
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- Gisteren 16:41
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
- 28 juni