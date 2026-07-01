Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kregen Formule 1-fans afgelopen zondag weer een vertrouwd gevecht voorgeschoteld tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Op de Red Bull Ring kruisten de twee wereldkampioenen meermaals de degens. Aan de tafel van het Ziggo Sport-programma Race Café werd uitgebreid stilgestaan bij de inhaalacties en het wederzijdse respect tussen de twee rivalen.

De overwinning in Spielberg ging uiteindelijk naar Mercedes-coureur George Russell, die daarmee zijn tweede zege van het seizoen boekte. Verstappen, die momenteel de zevende plek in de WK-stand bezet, kende echter een sterke inhaalrace vanaf de vijfde startpositie. Tijdens zijn opmars naar voren kwam hij Hamilton tegen, wat resulteerde in een intens duel op het scherpst van de snede. Hoewel de Brit na afloop over de boordradio zijn ongenoegen uitte over de agressieve inhaalactie van de Red Bull Racing-coureur in bocht 6, zagen de analisten van Ziggo Sport vooral een hard maar eerlijk gevecht.

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Oude rivaliteit met nieuw respect

Jack Plooij genoot zichtbaar van de dynamiek tussen de twee ervaren coureurs en de felle weerstand die Hamilton probeerde te bieden. "Toen zei Lewis: 'Dit gaat niet gebeuren.' Maar dat is toch leuk, dat die oude baas, die Lewis, denkt: ja, dat zal even lekker wezen. Maar het gebeurde wel met respect voor elkaar", aldus de vaste analist aan de tafel in het Race Café. Olav Mol sluit zich daarbij aan en wijst op de veranderde verhoudingen door de jaren heen tussen de kemphanen. "Ze hebben het prima gedaan. En vergis je niet, toen Max in de Toro Rosso zat, zei hij: 'What is this guy?' En nu zegt hij: 'Een wereldkampioen.' Dus het is natuurlijk wiel aan wiel gevechten hebben. En men weet ook: punten zijn toch te belangrijk dit seizoen, omdat niet iedereen zomaar altijd de finish haalt", verklaart de commentator over de huidige mindset in het 2026-seizoen.

Klasse van Verstappen

De inhaalactie waarbij Verstappen zijn wagen aan de binnenkant smeet en extreem laat in de ankers ging, maakte grote indruk op tafelgast Richard Verschoor. De autocoureur keek met bewondering naar de wagenbeheersing van de huidige nummer zeven van het wereldkampioenschap. "Maar uiteindelijk die actie die Max iets later deed in diezelfde bocht, die vond ik wel weer echt grote klasse. Des Max. Gewoon in zo'n bocht waar je eigenlijk niet heel hard remt, hem alsnog op die manier ernaast zetten, vond ik wel knap", besluit Verschoor over het veelbesproken moment op het Oostenrijkse asfalt.

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