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Laughing Lewis Hamilton and annoyed Max Verstappen edited onto a background of the Shanghai International Circuit

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Laughing Lewis Hamilton and annoyed Max Verstappen edited onto a background of the Shanghai International Circuit — Foto: © IMAGO
4 reacties

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen en Lewis Hamilton waren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk ouderwets met elkaar in gevecht. Op een gegeven moment riep de Nederlander over de boordradio dat Hamilton zich niet aan de regels hield bij het verdedigen, maar daar wil de Ferrari-coureur niets van weten.

Verstappen ving de thuisrace van Red Bull Racing aan vanaf de vijfde plaats, maar kwam in hoog tempo naar voren. De RB22 beschikte over een goede racepace in de Oostenrijkse Alpen en na wat getouwtrek tussen Charles Leclerc en Kimi Antonelli, wist Verstappen beide heren in een paar bochten tijd te verschalken. De viervoudig wereldkampioen opende vervolgens de jacht op Hamilton. Het gat had Verstappen al snel gedicht, maar aan de zevenvoudig wereldkampioen voorbijgaan was een ander verhaal.

Heerlijk duel tussen Hamilton en Verstappen

De Limburger zette meerdere keren een inhaalactie in, maar Hamilton sloeg telkens een paar bochten later weer terug. Het resulteerde in een heerlijk ouderwets gevecht tussen de twee, waarbij Verstappen uiteindelijk aan het langste eind trok. Op een gegeven moment vroeg de Red Bull Racing-coureur via de boordradio om een straf voor Hamilton. Verstappen zat op een gegeven moment een paar bochten lang aan de buitenkant bij de Brit, en vond dat hij te weinig ruimte kreeg. De FIA keek naar het moment, maar liet al snel weten dat er niets mee gedaan hoefde te worden.

Buitenom bij een wereldkampioen

Verstappen liet het ook voor wat het was, maar na afloop van de race wordt Hamilton wel gevraagd naar de boordradio van Verstappen: "Hij zat aan de buitenkant", citeert RacingNews365. "Je verwacht toch niet dat je buitenom een kampioen kunt inhalen? Ik zou ook niet verwachten dat ik hem daar aan de buitenkant kan inhalen en mijn positie kan houden. Hij zat erachter bij de apex en had zich dus terug moeten trekken, dat deed hij niet."

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