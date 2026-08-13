Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya heeft Aston Martin in Hongarije eindelijk de eerste echte auto van de hand van Adrian Newey op de baan gebracht. De Colombiaan stelt dat de invloed van de kersverse teambaas nu pas echt zichtbaar wordt en dat het team daarmee een enorme stap voorwaarts heeft gezet na een moeizame seizoensstart.

Tijdens de race op de Hungaroring eind juli introduceerde de Britse renstal een zogeheten B-spec, bestaande uit zestien geüpdatete componenten. Hoewel Lance Stroll en Fernando Alonso daar met een dertiende en veertiende plaats buiten de punten vielen, was de auto wel zo'n twee seconden per ronde sneller. "Enorm. Aston Martin ging van stijf achteraan naar competitief", stelt Montoya bij Betpack. Volgens de analist van onder meer F1TV is dit het bewijs dat de aanpak van de Britse ontwerper vruchten afwerpt. "Dit is de eerste echte Newey-auto. Toen Adrian daar aankwam, waren veel dingen al beslist. Dat was niet wat hij wilde. Dus werkte hij omheen wat er al was", aldus Montoya.

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Perspectief op de concurrentie

Aston Martin bezet momenteel de tiende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts één schamel punt, net boven het puntloze Cadillac. Toch kijkt Montoya met veel bewondering naar de ommekeer die de kersverse aandeelhouder teweegbrengt. "Het plaatst wat Newey doet in perspectief, als je ziet waar Williams mee worstelt, waar Alpine mee worstelt, waar Haas mee worstelt", legt de oud-coureur uit. Deze concurrenten staan momenteel respectievelijk negende, zesde en zevende in de stand. "Deze man komt binnen en zijn eerste auto is al beter dan de meesten", voegt Montoya daar veelbetekenend aan toe.

Nieuwe krachtbron in Zandvoort

De opmars van het team moet komend weekend een vervolg krijgen tijdens de Grand Prix van Nederland, waar een belangrijke motorische upgrade op de planning staat. Motorleverancier Honda introduceert op Zandvoort een Spec 2-krachtbron, die is voorzien van een vernieuwde voorkamer en aangepaste zuigers. "Nu zitten er meer dingen in de pijplijn. Je hebt de nieuwe motor die komt voor de volgende race op Zandvoort. Dat wordt weer een stap vooruit", voorspelt Montoya. Deze upgrade moet op het vermogensgevoelige circuit zorgen voor een winst van circa vijftig pk, wat perfect aansluit bij de aerodynamische vernieuwingen uit Hongarije.

Punten in het vizier

Waar de eerste seizoenshelft door Newey zelf nog als rampzalig werd omschreven vanwege hevige vibraties en een gebrek aan snelheid, ziet de toekomst er volgens Montoya een stuk rooskleuriger uit. De Colombiaan verwacht dat de renstal binnen afzienbare tijd weer structureel in de top tien te vinden is. "Het zou me niet verbazen als we ze tegen de tijd dat Madrid of Maleisië eraan komt punten zien scoren", stelt hij. Hoewel de motorische achterstand volgens hem nog niet volledig is weggewerkt, verwacht hij dat het gat qua vermogen gehalveerd zal worden. "Ze zullen er nog steeds ongeveer een seconde achter zitten, maar ik bedoel, ze zaten er vier seconden achter", besluit de analist.

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