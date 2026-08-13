Montoya ziet ommekeer bij Aston Martin: 'Dit is de eerste echte Newey-auto'
Montoya ziet ommekeer bij Aston Martin: 'Dit is de eerste echte Newey-auto'Maak ons je Google-favoriet
Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya heeft Aston Martin in Hongarije eindelijk de eerste echte auto van de hand van Adrian Newey op de baan gebracht. De Colombiaan stelt dat de invloed van de kersverse teambaas nu pas echt zichtbaar wordt en dat het team daarmee een enorme stap voorwaarts heeft gezet na een moeizame seizoensstart.
Tijdens de race op de Hungaroring eind juli introduceerde de Britse renstal een zogeheten B-spec, bestaande uit zestien geüpdatete componenten. Hoewel Lance Stroll en Fernando Alonso daar met een dertiende en veertiende plaats buiten de punten vielen, was de auto wel zo'n twee seconden per ronde sneller. "Enorm. Aston Martin ging van stijf achteraan naar competitief", stelt Montoya bij Betpack. Volgens de analist van onder meer F1TV is dit het bewijs dat de aanpak van de Britse ontwerper vruchten afwerpt. "Dit is de eerste echte Newey-auto. Toen Adrian daar aankwam, waren veel dingen al beslist. Dat was niet wat hij wilde. Dus werkte hij omheen wat er al was", aldus Montoya.
Perspectief op de concurrentie
Aston Martin bezet momenteel de tiende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts één schamel punt, net boven het puntloze Cadillac. Toch kijkt Montoya met veel bewondering naar de ommekeer die de kersverse aandeelhouder teweegbrengt. "Het plaatst wat Newey doet in perspectief, als je ziet waar Williams mee worstelt, waar Alpine mee worstelt, waar Haas mee worstelt", legt de oud-coureur uit. Deze concurrenten staan momenteel respectievelijk negende, zesde en zevende in de stand. "Deze man komt binnen en zijn eerste auto is al beter dan de meesten", voegt Montoya daar veelbetekenend aan toe.
Nieuwe krachtbron in Zandvoort
De opmars van het team moet komend weekend een vervolg krijgen tijdens de Grand Prix van Nederland, waar een belangrijke motorische upgrade op de planning staat. Motorleverancier Honda introduceert op Zandvoort een Spec 2-krachtbron, die is voorzien van een vernieuwde voorkamer en aangepaste zuigers. "Nu zitten er meer dingen in de pijplijn. Je hebt de nieuwe motor die komt voor de volgende race op Zandvoort. Dat wordt weer een stap vooruit", voorspelt Montoya. Deze upgrade moet op het vermogensgevoelige circuit zorgen voor een winst van circa vijftig pk, wat perfect aansluit bij de aerodynamische vernieuwingen uit Hongarije.
Punten in het vizier
Waar de eerste seizoenshelft door Newey zelf nog als rampzalig werd omschreven vanwege hevige vibraties en een gebrek aan snelheid, ziet de toekomst er volgens Montoya een stuk rooskleuriger uit. De Colombiaan verwacht dat de renstal binnen afzienbare tijd weer structureel in de top tien te vinden is. "Het zou me niet verbazen als we ze tegen de tijd dat Madrid of Maleisië eraan komt punten zien scoren", stelt hij. Hoewel de motorische achterstand volgens hem nog niet volledig is weggewerkt, verwacht hij dat het gat qua vermogen gehalveerd zal worden. "Ze zullen er nog steeds ongeveer een seconde achter zitten, maar ik bedoel, ze zaten er vier seconden achter", besluit de analist.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"
- 10 augustus 2026 19:31
- 4
Honda heeft hoge verwachtingen van 'spec 2'-power unit: 'Interne doelen zijn bereikt'
- 10 augustus 2026 14:59
Herbert tempert verwachtingen bij Aston Martin: 'Geen overwinningen meer dit jaar'
- 11 augustus 2026 08:02
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Montoya ziet ommekeer bij Aston Martin: 'Dit is de eerste echte Newey-auto'
- 30 minuten geleden
Verstappen lijkt tevreden met komst Xavi als nieuwe bondscoach Oranje
- 1 uur geleden
Herbert baalt van boze Verstappen-supporters: 'De Nederlandse fans zijn het ergste'
- 2 uur geleden
- 5
Trein, auto of fiets? Zo reis je later deze maand het beste naar Zandvoort
- 3 uur geleden
'Schrik voor Hamilton en Kardashian: vermeende inbreker opgepakt rond villa'
- Vandaag 15:28
- 1
'Koning Willem-Alexander reikt beker uit aan winnaar Dutch Grand Prix'
- Vandaag 14:21
- 5
Veel gelezen
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli
BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'
- 28 juli
Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"
- 2 augustus