'Schrik voor Hamilton en Kardashian: vermeende inbreker opgepakt rond villa'
'Schrik voor Hamilton en Kardashian: vermeende inbreker opgepakt rond villa'Maak ons je Google-favoriet
Een 27-jarige man is afgelopen zondag gearresteerd na een vermeende inbraak in de woning van realityster Kim Kardashian, de vriendin van Formule 1-coureur Lewis Hamilton. De verdachte drong het pand in Los Angeles binnen, maar de 45-jarige wereldster en de Ferrari-coureur waren op dat moment niet aanwezig. Bij het incident vielen geen gewonden en de politie trof geen wapens aan bij de indringer.
Het Amerikaanse medium TMZ meldde als eerste dat de man het landgoed in Hidden Hills binnendrong. Volgens de autoriteiten sloeg de indringer, geïdentificeerd als Trey Mendel, rond 16:00 uur lokale tijd toe. Een beveiliger betrapte hem terwijl hij spullen in een voertuig aan het inladen was. De verdachte ging er vervolgens vandoor in een gestolen Lexus van een personeelslid van Kardashian en maakte een plezierrit door de buurt, waarna de politie hem wist te omsingelen en zonder verdere problemen kon inrekenen.
Niet binnen geweest
Kardashian, die vier kinderen deelt met haar ex-man Kanye West, hoefde niet te vrezen voor een directe confrontatie. De realityster verblijft samen met haar gezin al enkele maanden in een tijdelijke huurwoning, omdat de bewuste miljoenenvilla momenteel een grootschalige renovatie ondergaat. Bronnen rondom de Amerikaanse spreken dan ook tegen dat de inbreker daadwerkelijk diep in de woning is geweest, aangezien er door de verbouwing amper waardevolle spullen van haar aanwezig zouden zijn.
Hamilton maakt zich op voor Zandvoort
Voor Hamilton betekent het nieuws een ongewenste afleiding tijdens de zomerstop, waarin hij extra tijd kan doorbrengen met zijn geliefde. Volgende week moet de zevenvoudig wereldkampioen echter weer aan de bak. Op zondag 23 augustus staat namelijk de Grand Prix van Nederland op het programma. Het raceweekend op Circuit Zandvoort, dat voor de voorlopig laatste keer op de kalender staat, kent dit jaar voor het eerst een sprintformat. De hoofdrace in de Noord-Hollandse duinen gaat zondagmiddag om 15:00 uur van start.
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