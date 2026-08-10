Tijdens de huidige zomerstop heeft een supercomputer berekend hoe het restant van het Formule 1-seizoen zal verlopen. Volgens de voorspellingen van Vision4Sport kroont Kimi Antonelli zich later dit jaar tot de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de sport. De coureur van Mercedes zou in een zenuwslopende ontknoping zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nipt achter zich laten.

De strijd om de wereldtitel zal volgens de berekeningen pas tijdens de allerlaatste race in Abu Dhabi worden beslist. Op het Yas Marina Circuit, waar de seizoensafsluiter op 6 december op de kalender staat, zal Antonelli zijn leidende positie in het kampioenschap met succes verdedigen. Uiteindelijk voorspelt het datamodel dat de negentienjarige Italiaan de titel pakt met een marge van veertien punten op Ferrari-coureur Hamilton. Hiermee zou de Mercedes-coureur het oude record van Sebastian Vettel uit de boeken rijden. De Duitser was 23 jaar en 134 dagen oud toen hij in 2010 zijn eerste kampioenschap veroverde.

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Teleurstelling voor George Russell

Voor George Russell schetst de computer een minder rooskleurig scenario. De Britse coureur, die voorafgaand aan deze jaargang nog werd gezien als de absolute topfavoriet voor de eindzege, moet genoegen nemen met de derde plaats. De teamgenoot van Antonelli zou uiteindelijk met een achterstand van 107 punten op de kersverse kampioen eindigen. Achter de top drie worden de overige topposities in het rijderskampioenschap opgevuld door respectievelijk Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri.

Mercedes domineert

In het constructeurskampioenschap is het Mercedes dat niet heel onverwacht de dienst uitmaakt en de titel veiligstelt. Ferrari moet genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl McLaren de strijd om de derde positie wint ten koste van Red Bull Racing. Daarachter volgen Racing Bulls, Alpine, Haas en Williams. Aan de achterkant van de grid voorspelt de supercomputer een dramatisch slot voor het nieuwe fabrieksteam van Cadillac. Zowel Valtteri Bottas als Sergio Perez zal er niet in slagen om ook maar één WK-punt te scoren. Datzelfde lot is beschoren voor Lance Stroll in dienst van Aston Martin. Zijn ervaren teamgenoot Fernando Alonso sprokkelt wel enkele punten bijeen, waarmee hij Audi-coureur Nico Hülkenberg in de eindstand weet te passeren.

Hoe berekend?

De resultaten van Vision4Sport zijn tot stand gekomen door alle resterende races op de kalender tienduizend keer te simuleren. Het systeem maakt hierbij gebruik van vooraf berekende kansen die bepalen hoe waarschijnlijk het is dat een coureur een Grand Prix of sprintrace wint. Deze waarschijnlijkheden worden gevoed door data uit het huidige seizoen en historische gegevens over hoe goed teams zich in het verleden hebben aangepast aan nieuwe reglementen. Op basis van deze tienduizend simulaties worden de verwachte eindposities, behaalde punten en de uiteindelijke kampioenen bij zowel de coureurs als de constructeurs berekend.

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