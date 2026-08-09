Alesi stipt veto-recht Michael Schumacher bij Ferrari aan
Alesi stipt veto-recht Michael Schumacher bij Ferrari aanMaak ons je Google-favoriet
Volgens voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi wist Michael Schumacher bij zijn overstap naar Ferrari in 1996 een bijzondere positie af te dwingen met een slimme contractuele constructie. De Fransman stelt dat de komst van de meervoudig wereldkampioen direct het einde betekende voor de coureurs die op dat moment bij de Italiaanse renstal reden, zo vertelt de huidige president van Circuit Paul Ricard in gesprek met de High Performance Podcast.
Hoewel er in de autosportwereld lange tijd werd gesproken over een harde veto-clausule in het contract van Schumacher, bleek de juridische werkelijkheid toch anders in elkaar te zitten. De voorkeursbehandeling van de Duitser werd namelijk niet in zijn eigen contract vastgelegd, maar door specifieke beperkingen op te nemen in de contracten van zijn toekomstige teamgenoten.
Slimmigheidje rondom teamgenoten
In plaats van een veto voor Schumacher kregen coureurs die voor Ferrari wilden tekenen een contract waarin zwart-op-wit stond dat zij een dienende rol zouden krijgen. Zo wees David Coulthard destijds een overstap naar Maranello af, omdat hij een contract kreeg voorgeschoteld waarin stond dat hij aan de kant moest gaan zodra Schumacher achter hem reed. Eddie Irvine, die uiteindelijk wel tekende voor het seizoen 1996, accepteerde die rol als tweede rijder en kreeg een clausule waarbij hij misgelopen bonussen door teamorders alsnog uitbetaald kreeg.
Vertrouwensbreuk en een schone lei
Naast de contractuele eisen rondom zijn teamgenoten wilde Schumacher bij zijn komst ook een volledig schone lei binnen de renstal. Volgens Alesi betekende dit dat zowel hijzelf als zijn toenmalige teamgenoot Gerhard Berger direct moesten vertrekken. De Fransman benadrukt dat deze eis vanaf het begin duidelijk was vastgelegd. "Die voorwaarde maakte deel uit van Schumachers contract", aldus Alesi.
De manier waarop de overstap achter de schermen werd uitgespeeld, zorgde voor een flinke deuk in de relatie tussen Alesi en toenmalig teambaas Jean Todt. Toen de eerste geruchten over de komst van Schumacher in 1995 de kop opstaken, ontkende Todt dit stellig tegenover de coureur. Toen Alesi later ontdekte dat de deal al rond was, beschadigde dit het onderlinge vertrouwen permanent. "Dat zorgde ervoor dat onze relatie niet zo goed meer was", blikt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar terug op het incident.
Volledige controle over de structuur
Naast de keuze voor de tweede coureur eiste Schumacher ook vergaande zeggenschap over de technische structuur van het team. De inmiddels erevoorzitter van de FIA, Jean Todt, ging destijds akkoord met de voorwaarde om topontwerper Rory Byrne en technisch directeur Ross Brawn aan te trekken. Omdat de volledige renstal vervolgens rondom Schumacher werd opgebouwd, had Ferrari geen enkele behoefte om een coureur aan te trekken die deze gevestigde pikorde zou verstoren.
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