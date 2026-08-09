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Vermeulen, socials

Vermeulen trots op Orange Army: "Superstoer om te zien"

Vermeulen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Vermeulen trots op Orange Army: "Superstoer om te zien"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, is bij Formule 1 Magazine toch best wel trots op wat de Orange Army laat zien. Vermeulen stipt daarbij aan dat de 'chauvinistische en trotse' fans zich overigens niet alleen in de Formule 1 laten zien. Ook de beelden van de naar links en rechts springende fans van het Nederlandse elftal gaan de hele wereld over.

Deze maand wordt de laatste editie van de Dutch Grand Prix verreden. De afgelopen jaren richtte de organisatie zich, naast het Oranjelegioen, op het binnenhalen van de internationale fans. Toch waren er tijdens de eerste edities enorm veel oranje shirts te zien, die in de jaren voordat Zandvoort aanwezig was ook in Oostenrijk, maar bijvoorbeeld ook in Spa-Francorchamps en Hockenheim te zien waren.

Euforie

Vermeulen stelt dat het Oranjelegioen over de hele wereld bekend is en dan niet alleen door de Formule 1: "Nederlanders zijn natuurlijk enorm chauvinistisch en trots, dus ze lopen en feesten mee in het succesverhaal. Maar dat is ook superstoer om te zien. Je ziet het ook met de euforie rond het Nederlands elftal of bij het schaatsen op de Olympische Spelen."

De Formule 1 keerde uiteindelijk in 2021 terug in Nederland, iets wat eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden: "De Formule 1 verkeerde in Nederland in een lange, diepe winterslaap. Na het succes van Jos Verstappen ging het qua Nederlands succes allemaal een beetje moeizaam. En het verhaal van Max, die als jonge jongen de gevestigde orde op een hoop reed, dat was natuurlijk gigantisch."

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