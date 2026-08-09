Jos Verstappen onthult dat hij de racerij zo lang mogelijk bij zoon Max wilde weghouden, totdat het duidelijk werd dat de inmiddels viervoudig kampioen écht geïnteresseerd was. Bij AutoHebdo blikt Verstappen senior terug op de kindertijd van de Red Bull-coureur en onthult hij wanneer het duidelijk was dat Max 'niet meer tegen te houden was'.

Dat Max Verstappen al vroeg achter het stuur van een kart zat, die beelden kennen we inmiddels. De Nederlander had daarbij een goed voorbeeld, want vader Jos was nog actief in de Formule 1 in die jaren en zodoende groeide de interesse in de sport ook. Vader Jos heeft echter diverse keren benadrukt dat het talent ook aanwezig moet zijn en misschien belangrijker nog, vooral de toewijding om de droom achterna te gaan.

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Jos wilde nog even wachten

Jos 'The Boss' stelt dat hij zoon Max nooit heeft gedwongen om hem achterna te gaan in de racerij: "Eigenlijk was het zijn eigen beslissing! Ik denk dat het geen zin heeft om te vroeg te beginnen. Ik wilde dat hij rond zijn zesde zou beginnen. Maar al lang daarvoor keek hij al Formule 1 en begon hij dingen te begrijpen." Toch was de kruisbestuiving in zijn ogen onvermijdelijk: "Ik nam hem mee naar kartwedstrijden, omdat we destijds ons eigen kartteam hadden. Hij was er dus altijd bij, speelde rond de karts en bracht veel tijd door op het circuit van Genk, vlak bij ons huis. Hij bleef maar vragen: 'Wanneer mag ik rijden? Wanneer mag ik het proberen?' Hij moest wachten tot hij wat ouder was."

Toch moest Verstappen senior uiteindelijk buigen: "Ik weet nog dat hij me belde toen ik bij de Grand Prix van Canada was. Hij zei: 'Nu wil ik een kart, ik zie kinderen die jonger zijn dan ik rijden.' Ik kon hem toen niet meer tegenhouden en kon niet weigeren om hem een kart te geven."

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