Formule 1 zal met "1000 procent" zekerheid meer sprintraces organiseren in 2027
Formule 1 zal met "1000 procent" zekerheid meer sprintraces organiseren in 2027Maak ons je Google-favoriet
Stefano Domenicali heeft aangegeven dat het aantal sprintraces in de Formule 1 vanaf 2027 fors omhooggaat. De CEO van de Formula One Group heeft tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers van F1-eigenaar Liberty Media laten weten dat het format verder wordt uitgebreid. De Italiaan stelt dat de sprintraces zeer succesvol zijn gebleken in het aantrekken van publiek buiten de zondag.
Momenteel bevindt de koningsklasse van de autosport zich in de zomerstop. Voor het huidige seizoen staan er in totaal zes sprintraces op de officiële kalender. Hoewel er eerder al speculaties waren over een mogelijke uitbreiding voor dit jaar, hebben de FIA en de Formule 1 ervoor gekozen om vast te houden aan dit aantal. Het format, waarbij op vrijdag na één vrije training direct de sprintkwalificatie volgt, bleef daardoor voor 2026 beperkt tot een select aantal raceweekenden: China, Miami, Canada, Silverstone, Zandvoort en Singapore.
Succesvol format
Tijdens de presentatie benadrukte Domenicali dat de Formule 1 met "1000 procent" zekerheid meer sprints zal organiseren in 2027. Hoewel er in de wandelgangen wordt gesproken over een uitbreiding naar tien of zelfs twaalf sprintraces, is een exact aantal nog niet officieel gecommuniceerd. De topman gaf wel aan dat een volledige uitrol naar alle 24 races op de kalender onwaarschijnlijk blijft. Volgens de topman behoudt de "schaarsheid" van het format namelijk een belangrijke commerciële waarde, oftewel het moet nog wel een beetje speciaal blijven.
Reglementaire goedkeuring
Om de uitbreiding voor volgend jaar te realiseren, moet er nog wel het een en ander op papier worden gezet. Volgens de huidige sportieve reglementen van de autosportfederatie FIA is het maximale aantal sprintraces voor de periode tot en met eind dit jaar vastgesteld op zes per seizoen. Elke wijziging aan dit plafond vereist de formele goedkeuring van de F1 Commission, waar de teams deel van uitmaken, en de World Motor Sport Council. Er lopen momenteel echter vergevorderde discussies binnen de FIA om dit reglementaire maximum te verhogen naar waarschijnlijke twaalf, wat volgens Domenicali beter zou aansluiten bij de groeiende vraag van fans en lokale promotors.
Welke circuits volgend jaar een Sprint mogen organiseren, is nog niet bekend. De kalender van 2027 is überhaupt nog niet bekendgemaakt. Wel weten we dat Monza een deal heeft gesloten om van 2027 tot en met 2029 gastheer te zijn van sprintweekenden.
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