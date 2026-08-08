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Carlos Sainz, Sergio Pérez, 2026

'Pérez in gesprek met Williams als mogelijke opvolger Sainz voor 2027'

Carlos Sainz, Sergio Pérez, 2026 — Foto: © IMAGO

'Pérez in gesprek met Williams als mogelijke opvolger Sainz voor 2027'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het management van Sergio Pérez zou achter de schermen gesprekken met Williams voeren over een mogelijk stoeltje voor het Formule 1-seizoen van 2027. Omdat de toekomst van Carlos Sainz bij de Britse renstal momenteel uiterst onzeker is, lijkt teambaas James Vowles zijn opties open te houden. 'Checo' is daarbij naar verluidt nadrukkelijk in beeld gekomen als alternatief.

In de paddock wordt momenteel volop gespeculeerd over de rijdersbezetting van Williams voor de nabije toekomst. Terwijl Alexander Albon dankzij een meerjarig contract al verzekerd is van zijn plek voor 2027, geldt dat niet voor zijn teamgenoot. Sainz tekende weliswaar ook een langere verbintenis, maar hij overweegt nu zijn toekomst vanwege de zwaar tegenvallende prestaties van de FW48. Williams staat na elf races in het huidige seizoen van 2026 op een teleurstellende negende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts elf punten. Mochten de wegen van Sainz en het team uit Grove scheiden, dan lijkt Pérez nu de voornaamste kandidaat om het gat op te vullen. De Mexicaan komt momenteel uit voor Cadillac, maar zou vanwege een zogeheten 1+1-deal na dit jaar transfervrij zijn.

Pérez kijkt alvast vooruit naar volgend jaar

Sainz heeft aangegeven dat hij de huidige zomerstop van 2026 wil gebruiken om de knoop door te hakken over zijn toekomst. Terwijl de Madrileen zijn opties afweegt, is het kamp-Pérez dus al in gesprek met Williams over een mogelijke overstap, meldt autosport web. De zesvoudig Grand Prix-winnaar werd eind 2024 door Red Bull Racing aan de kant geschoven en vond voor het seizoen van 2026 onderdak bij Cadillac. De routinier is zich bewust van de noodzaak om tijdig vooruit te kijken naar de mogelijkheden voor 2027. "Op dit moment bevinden we ons op een punt waarop we ons gaan richten op volgend jaar", verklaarde Pérez onlangs. Toch hoopt hij dat zijn huidige werkgever de ontwikkeling van de huidige bolide niet volledig stillegt. "Ik denk dat het team zal blijven pushen voor nog een paar upgrades, om er in ieder geval voor te zorgen dat we aan onszelf kunnen laten zien dat ons ontwikkelingsproces sterk is."

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Williams verschuift focus volledig naar 2027

Voor Williams lijkt de komst van een coureur met de ervaring en commerciële waarde van Pérez een logische uitwijkroute te zijn, mocht Sainz daadwerkelijk vertrekken bij de formatie. James Vowles heeft intern al min of meer toegegeven dat het huidige jaar als verloren moet worden beschouwd wat betreft de sportieve ambities. De teambaas gaf eerder toe dat de huidige auto een mislukking is en dat de focus in de fabriek al volledig is verschoven naar de bolide voor 2027. Dat Pérez momenteel in een vergelijkbare situatie zit bij zijn huidige team, blijkt wel uit zijn woorden over de sfeer in de garage. "Het is een beetje zoeken naar de balans, maar ik denk nog steeds dat niemand in het team blij is met waar we momenteel staan", besluit hij.

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