Davina Michelle mag opnieuw het volkslied zingen voorafgaand aan de Formule 1-race in Zandvoort. Ze vindt het een enorme eer dat ze deze rol krijgt voor de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix. De artiest stelt dat zij er veel zin in heeft en het optreden als spannend ervaart.

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft onlangs officieel bevestigd dat de zangeres het Wilhelmus ten gehore zal brengen voorafgaand aan de hoofdrace op zondag 23 augustus. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit de laatste editie van het evenement in de huidige reeks is. Na dit jaar trekt de promotor de stekker uit het raceweekend op het Nederlandse circuit, aangezien ze zelf hadden besloten om het contract niet verder te verlengen.

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Cirkeltje rond

Tijdens de historische terugkeer van de koningsklasse naar Nederland in 2021 nam de zangeres de honneurs ook al waar. Bij Radio 538 benadrukt zij dat de organisatie dit niet is vergeten. "Dat was het eerste jaar, sinds het weer terugkwam natuurlijk. Het voelt nu ook wel een soort van als een cirkeltje dat rond is", aldus Michelle. Daarnaast wijst ze op de warme band die zij met het evenement heeft opgebouwd. "De organisatie heeft mij benaderd, maar we zijn altijd al best veel in contact geweest met de organisatie, omdat ze rondom de race natuurlijk ook een heel festival hebben waar ik regelmatig gestaan heb. Dus er is eigenlijk altijd wel goed contact geweest."

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Geen moment getwijfeld

Toch begrijpt de zangeres goed dat juist deze laatste editie extra gewicht in de schaal legt. Het gaat immers niet om zomaar een optreden. "Toen het inderdaad het laatste jaar was, werd er vrij vroeg al aan de bel getrokken van: zou jij het dan nog één keer willen afsluiten? En ja, tuurlijk", verklaart zij over haar beslissing om direct akkoord te gaan. Dat de organisatie voor deze zogenoemde 'Final Lap' een uitgebreide show heeft opgetuigd met namen als Martin Garrix en Floor Jansen, sterkt de zangeres in haar belofte aan het publiek. "Er gaat zeker wat speciaals gebeuren. Ik mag en wil het nog niet vertellen, want het moet een beetje een verrassing blijven. Maar dit is de laatste [editie] en er wordt wel echt uitgepakt", besluit zij geheimzinnig.

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