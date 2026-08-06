De Formule 1 houdt serieus rekening met de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten en zou circuits op het oog hebben als mogelijke invallers voor het seizoen 2027. Mocht de geopolitieke situatie verdere annuleringen noodzakelijk maken, dan komen er naar verluidt vier circuits in aanmerking om de gaten op de kalender op te vullen.

De zoektocht naar alternatieve locaties komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar zag de koningsklasse van de autosport zich al genoodzaakt om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen vanwege de regionale instabiliteit. Israël en de Verenigde Staten vielen Iran aan, waarop Iran reageerde door belangrijkste infrastructuur en Amerikaanse bases in haar buurlanden onder vuur te nemen. Vanwege deze aanhoudende onzekerheid heeft F1, onder leiding van CEO Stefano Domenicali, de publicatie van de officiële kalender voor volgend jaar uitgesteld tot het najaar. Normaal gesproken zou het seizoen halverwege maart aftrappen in Bahrein, een week later gevolgd door mogelijk de laatste editie van het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië, voordat de race naar Qiddiya verhuisd. Om een kalender van 24 races te kunnen garanderen, houdt de organisatie nu meerdere noodscenario's achter de hand.

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Vier circuits staan klaar om in te vallen

Achter de schermen wordt er volop geschakeld met de potentiële vervangers. Zo voert Domenicali verkennende gesprekken met de Emodrom Group, de nieuwe eigenaar van de Hockenheimring, over een mogelijke terugkeer van de Duitse Grand Prix. Ook het Maleisische Sepang is een belangrijke kandidaat. Dit circuit keert in oktober eenmalig terug op de kalender om de weggevallen race van Bahrein op te vangen. Aangezien Maleisië verder geen deal heeft met F1, kan het in 2027 alsnog terugkeren als invaller. Het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt momenteel door het management van de koningsklasse tevens aangemerkt als een back-up om eventuele uitgevallen races in het Midden-Oosten op te vangen. Daarnaast staat ook Imola op de lijst van mogelijke invallers. De Italiaanse baan zou zelfs in november of december al op de kalender kunnen komen, mochten Qatar en Abu Dhabi afgelast moeten worden.

Van een mogelijke, eenmalige terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort lijkt geen sprake. Het contract met de Dutch Grand Prix loopt na de race later deze maand af, maar er is geen ruimte op de kalender van het circuit zelf om volgend jaar opnieuw een F1-race te organiseren als invaller.

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Turkije en Portimão kunnen niet invallen

Istanbul Park en het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão kunnen volgend jaar niet invallen voor een mogelijk afgelaste race. Beide circuits fungeren namelijk niet langer slechts als strategische reserve, maar hebben hun comeback naar de Formule 1 officieel veiliggesteld. De organisatie in Turkije heeft een vijfjarige verbintenis getekend die loopt tot en met 2031, terwijl het Portugese circuit een kortere overeenkomst voor twee seizoenen heeft gesloten. Zij nemen de vaste plekken over van Zandvoort en Barcelona, waarvan de huidige contracten eind dit jaar aflopen.

Portimão kan overigens niet een wedstrijd van Qatar of Abu Dhabi overnamen later dit seizoen, omdat ze dan druk bezig zijn met het verbeteren van de infrastructuur met het oog op hun eigen vaste Grand Prix in 2027.

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