Herbert over komst Lagrue naar Red Bull: 'Mogelijk teken van Verstappen-vertrek'
Herbert over komst Lagrue naar Red Bull: 'Mogelijk teken van Verstappen-vertrek'Maak ons je Google-favoriet
Johnny Herbert vindt de aanstelling van Gwen Lagrue bij Red Bull Racing een uitstekende zet om het team rondom Max Verstappen te versterken. De voormalig coureur stelt dat de komst van de talentontdekker niet alleen helpt bij de wederopbouw van de renstal, maar ook cruciaal is om Verstappen het gevoel te geven dat de leiding niet stilzit.
Eind juli werd bekend dat Lagrue na een dienstverband van elf jaar vertrekt bij Mercedes om vanaf volgend jaar aan de slag te gaan als directeur van het Red Bull Junior Programme. Deze sportieve versterking volgt in een periode waarin Red Bull worstelt met de prestaties van de RB22 en Verstappen door een ontsnappingsclausule de mogelijkheid heeft om het team aan het einde van het seizoen te verlaten. De Nederlander heeft naar verluidt heeft tot oktober de tijd om een beslissing te nemen over zijn toekomst in Milton Keynes.
Alles op alles voor Verstappen
Herbert ziet bij Casinostugan de komst van de nieuwe topman als een belangrijk signaal naar Verstappen. "Het is een positieve ontwikkeling", stelt de analist. "Als je Gwen Lagrue kent, weet je dat hij heel goed begrijpt wat er nodig is om het beste uit coureurs te halen", vervolgt hij. "Hij snapt ook heel goed hoe dat binnen een teamomgeving werkt. Het draait om het creëren van de juiste harmonie, zodat een coureur voelt dat alles op een positieve manier om hem heen is geregeld", voegt Herbert daaraan toe. "Een team is zich er altijd van bewust dat, wanneer ze een van de beste coureurs hebben die we ooit hebben gezien, ze hem moeten laten zien dat ze er alles aan doen om de juiste ingrediënten samen te brengen om het team weer op te bouwen", legt Herbert uit. "Ze moeten laten zien dat ze niet achterover leunen en afwachten tot er dingen gebeuren", aldus de Brit.
Toekomst zonder Verstappen
Toch houdt Herbert er ook rekening mee dat de komst van Lagrue een dubbele betekenis kan hebben, mocht Verstappen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn clausule. "De aanstelling van Gwen Lagrue zou een teken kunnen zijn van het vertrek van Max Verstappen." In dat geval ligt er volgens de analist een belangrijke taak om Isack Hadjar optimaal te begeleiden. De Fransman is gepromoveerd tot vaste teamgenoot van Verstappen en verzamelde in de eerste seizoenshelft al 68 punten. "Zelfs als Max al weg is, een deal heeft gesloten en op weg is naar de uitgang, dan moet je de focus verleggen naar bijvoorbeeld Hadjar", redeneert Herbert. "Je moet hem het juiste gevoel binnen het team geven om het beste uit hem te kunnen halen. Je kunt de aanstelling van Gwen Lagrue op twee manieren bekijken, maar een team is er altijd op bedacht dat een coureur mogelijk kan vertrekken voor iets beters", besluit hij.
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