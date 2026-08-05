VIDEO | Verstappen in beeld bij NASCAR, Sainz twijfelt over toekomst | GPFans News
VIDEO | Verstappen in beeld bij NASCAR, Sainz twijfelt over toekomst | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Justin Marks doet als teameigenaar in de NASCAR er alles aan om Max Verstappen een gastrace te laten rijden in de Amerikaanse raceklasse en Carlos Sainz twijfelt of hij wel bij Williams moet blijven.
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