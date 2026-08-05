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Sainz, Verstappen and Bortoleto walking together in the F1 paddock

VIDEO | Verstappen in beeld bij NASCAR, Sainz twijfelt over toekomst | GPFans News

VIDEO | Verstappen in beeld bij NASCAR, Sainz twijfelt over toekomst | GPFans News

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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