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Jos Verstappen, Max Verstappen

Jos Verstappen luid en duidelijk over geruchten rondom Red Bull-toekomst zoon Max

Jos Verstappen, Max Verstappen — Foto: © IMAGO
4 reacties

Jos Verstappen luid en duidelijk over geruchten rondom Red Bull-toekomst zoon Max

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Jos Verstappen heeft fel uitgehaald naar berichtgeving over de contractsituatie van zijn zoon Max Verstappen bij Red Bull Racing. Waar in de media volop wordt gespeculeerd over de voorwaarden waaronder de viervoudig wereldkampioen langer bij de Oostenrijkse renstal zou blijven, verwijst de voormalig Formule 1-coureur deze geruchten resoluut naar het rijk der fabelen.

De aanleiding voor de harde reactie op social media is de publicatie van een ander Formule 1-nieuwsplatform. Eerder bracht het Duitse Bild al het gerucht naar buiten dat Max Verstappen tot en met 2029 zou bijtekenen, maar het andere Nederlandse platform zou ook haar eigen bronnen hebben gehad. Zij speculeerden dat Red Bull Racing, dat nu een jaar lang onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies, het management van de Limburger een aantal opties heeft voorgelegd om er in ieder geval voor te zorgen dat Verstappen ten minste volgend seizoen blijft. Daarbij werd gehint dat Max mogelijk kan rekenen op een salarisverhoging en dat er verder niks verandert.

Jos Verstappen reageert via sociale media

Op X, voormalig Twitter, deelde de nieuwswebsite haar bericht, maar dit is bij Jos Verstappen in het verkeerde keelgat geschoten. Hij reageerde direct onder de post van het medium om de berichtgeving te ontkrachten. "Jullie weten helemaal niks", zo liet hij in duidelijke bewoordingen weten.

De discussie rondom de toekomst van Max speelt zich af tegen de achtergrond van een uitdagend seizoen. Hij bezet momenteel de zesde plaats in de tussenstand en kijkt tegen een achterstand van 110 punten aan op leider Andrea Kimi Antonelli. Hoewel hij nog een doorlopend contract heeft tot eind 2028, beschikt hij over een exitclausule die tijdens de zomerstop geactiveerd kan worden. Al wordt er wel enige vooruitgang geboekt met de RB22 - Verstappen scoorde namelijk één podium in de eerste zeven races en drie podiums in de afgelopen vier races -, maar toch heeft Mekies aangegeven dat de focus na de zomerstop naar 2027 wordt verlegd.

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