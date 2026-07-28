Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf HongarijeMaak ons je Google-favoriet
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Dutch Grand Prix na de zomerstop.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.
Straffen tijdens weekend op de Hungaroring
De stewards hadden het druk in Hongarije. Red Bull kreeg een boete van €400, nadat Isack Hadjar de snelheidslimiet in de pitstraat overschreed. Carlos Sainz kreeg een formele waarschuwing voor onvoorspelbaar rijgedrag jegens Max Verstappen. Lewis Hamilton werd drie plekken naar achter gezet op de grid, aangezien hij Oscar Piastri had opgehouden in de slotfase van Q3. Op hetzelfde moment reed Andrea Kimi Antonelli te hard door de gele vlaggen, die in de laatste bocht hingen voor de gespinde Verstappen. Ook hij kreeg een gridstraf van drie posities. De kampioenschapsleider heeft ook nog eens eens strafpunt gekregen. Hij staat nu gelijk met Ollie Bearman voor de meeste strafpunten. De Mercedes-coureur moest daarnaast nog een formele waarschuwing incasseren voor onnodig langzaam rijden op een ander moment in de kwalificatie.
Gedurende de wedstrijd kreeg Sainz een tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van een touché met Piastri, die hem op een ronde wilde zetten. Bearman kreeg een extra vijf seconden aan zijn broek voor het negeren van blauwe vlaggen. Hamilton reed 0,1 kilometer per uur te hard door de pitstraat en ook dat leverde een tijdstraf van vijf seconden op. Strafpunten werden er op de zondag niet uitgedeeld.
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Kimi Antonelli
|4
|Nederland 2025
Italië 2025
Hongarije 2026 (kwalificatie)
|2
1
1
|31 aug. 2026
7 sep. 2026
25 juli 2027
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Te hard rijden onder geel
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|2
|São Paulo 2025
|2
|9 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|0
|–
|–
|–
|–
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|1
|Barcelona 2026
|1
|14 juni 2027
|Te hard rijden onder geel
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Liam Lawson
|2
|São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
1
|8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
|Arvid Lindblad
|0
|–
|–
|–
|–
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|4
|Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
1
|7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|2
|Austin 2025
|2
|19 okt. 2026
|Veroorzaken botsing met Antonelli
Audi
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Cadillac
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Valtteri Bottas
|0
|–
|–
|–
|–
|Sergio Pérez
|0
|–
|–
|–
|–
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|3
|Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
1
|18 okt. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Niet langer actieve coureurs
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Jack Doohan
|0
|–
|–
|–
|–
|Yuki Tsunoda
|3
|São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
1
|9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
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