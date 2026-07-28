De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Dutch Grand Prix na de zomerstop.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

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Straffen tijdens weekend op de Hungaroring

De stewards hadden het druk in Hongarije. Red Bull kreeg een boete van €400, nadat Isack Hadjar de snelheidslimiet in de pitstraat overschreed. Carlos Sainz kreeg een formele waarschuwing voor onvoorspelbaar rijgedrag jegens Max Verstappen. Lewis Hamilton werd drie plekken naar achter gezet op de grid, aangezien hij Oscar Piastri had opgehouden in de slotfase van Q3. Op hetzelfde moment reed Andrea Kimi Antonelli te hard door de gele vlaggen, die in de laatste bocht hingen voor de gespinde Verstappen. Ook hij kreeg een gridstraf van drie posities. De kampioenschapsleider heeft ook nog eens eens strafpunt gekregen. Hij staat nu gelijk met Ollie Bearman voor de meeste strafpunten. De Mercedes-coureur moest daarnaast nog een formele waarschuwing incasseren voor onnodig langzaam rijden op een ander moment in de kwalificatie.

Gedurende de wedstrijd kreeg Sainz een tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van een touché met Piastri, die hem op een ronde wilde zetten. Bearman kreeg een extra vijf seconden aan zijn broek voor het negeren van blauwe vlaggen. Hamilton reed 0,1 kilometer per uur te hard door de pitstraat en ook dat leverde een tijdstraf van vijf seconden op. Strafpunten werden er op de zondag niet uitgedeeld.

Mercedes

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Kimi Antonelli 4 Nederland 2025

Italië 2025

Hongarije 2026 (kwalificatie) 2

1

1 31 aug. 2026

7 sep. 2026

25 juli 2027 Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Te hard rijden onder geel George Russell 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lewis Hamilton 3 Nederland 2025

São Paulo 2025 2

1 31 aug. 2026

9 nov. 2026 Te hard rijden onder geel

Veroorzaken botsing met Colapinto Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 2 São Paulo 2025 2 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 0 – – – – Isack Hadjar 0 – – – –

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Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 1 Barcelona 2026 1 14 juni 2027 Te hard rijden onder geel

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Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 2 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman Arvid Lindblad 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 4 Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1

1 7 sep. 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 3 Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

1 21 sep. 2026

22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 2 Austin 2025 2 19 okt. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

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Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

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Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 3 Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1 18 okt. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

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Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 0 – – – – Yuki Tsunoda 3 São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

1 9 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

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