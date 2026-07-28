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Antonelli during practice at the Hungaroring

Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije

Antonelli during practice at the Hungaroring — Foto: © IMAGO
11 reacties

Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije

Redactie
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De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Dutch Grand Prix na de zomerstop.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Straffen tijdens weekend op de Hungaroring

De stewards hadden het druk in Hongarije. Red Bull kreeg een boete van €400, nadat Isack Hadjar de snelheidslimiet in de pitstraat overschreed. Carlos Sainz kreeg een formele waarschuwing voor onvoorspelbaar rijgedrag jegens Max Verstappen. Lewis Hamilton werd drie plekken naar achter gezet op de grid, aangezien hij Oscar Piastri had opgehouden in de slotfase van Q3. Op hetzelfde moment reed Andrea Kimi Antonelli te hard door de gele vlaggen, die in de laatste bocht hingen voor de gespinde Verstappen. Ook hij kreeg een gridstraf van drie posities. De kampioenschapsleider heeft ook nog eens eens strafpunt gekregen. Hij staat nu gelijk met Ollie Bearman voor de meeste strafpunten. De Mercedes-coureur moest daarnaast nog een formele waarschuwing incasseren voor onnodig langzaam rijden op een ander moment in de kwalificatie.

Gedurende de wedstrijd kreeg Sainz een tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van een touché met Piastri, die hem op een ronde wilde zetten. Bearman kreeg een extra vijf seconden aan zijn broek voor het negeren van blauwe vlaggen. Hamilton reed 0,1 kilometer per uur te hard door de pitstraat en ook dat leverde een tijdstraf van vijf seconden op. Strafpunten werden er op de zondag niet uitgedeeld.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli4Nederland 2025
Italië 2025
Hongarije 2026 (kwalificatie)		2
1
1		31 aug. 2026
7 sep. 2026
25 juli 2027		Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Te hard rijden onder geel
George Russell0
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Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
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McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri2São Paulo 202529 nov. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
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Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen0
Isack Hadjar0
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Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Barcelona 2026114 juni 2027Te hard rijden onder geel
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Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson2São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Arvid Lindblad0
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Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman4Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1
1		7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll
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Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz2Austin 2025219 okt. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
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Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
Related image
Related image

Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll3Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1		18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
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Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0
Yuki Tsunoda3São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
1		9 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting

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