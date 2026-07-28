Lewis Hamilton bood via de boardradio zijn excuses aan, nadat hij tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije verrast werd door een inhaalactie van Max Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen gaf toe dat hij de Red Bull-coureur niet had zien aankomen toen deze hem in de zestiende ronde passeerde op de Hungaroring.

Afgelopen weekend stond de race in Boedapest op het programma. Lando Norris wist de overwinning op zijn naam te schrijven, terwijl Verstappen beslag legde op de tweede plaats. Hamilton kende een bewogen middag: hij kwam als vierde over de streep, nadat hij door een extra pitstop gedurende een virtual safety car een positie verloor aan Andrea Kimi Antonelli, maar viel door een tijdstraf van vijf seconden wegens te hard rijden in de pitstraat terug naar de vijfde positie. Tijdens de race was er echter ook veel aandacht voor het onderlinge gevecht tussen Hamilton en Verstappen in de beginfase.

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Hamilton verrast in eerste bocht

Verstappen was in de openingsronde al voorbijgegaan aan de beide Ferrari's van Hamilton en Charles Leclerc. Nadat Hamilton in de dertiende ronde zijn eerste pitstop had gemaakt, kwam Verstappen na zijn eigen stop nipt achter de Brit de baan weer op. Niet veel later plaatste de viervoudig wereldkampioen een zogeheten 'divebomb' aan de binnenkant van de eerste bocht. Hamilton reageerde direct via de boardradio richting zijn team. "Ah, ik zag hem niet aankomen, jongens", zo klonk het vanuit de cockpit. Even later volgde een verontschuldiging richting zijn race-engineer Carlo Santi. "Sorry dat ik die positie verloor, man."

Verstappen bekritiseert verdedigende actie

Aan de andere kant van het gevecht was Verstappen in eerste instantie ontevreden over het feit dat hij door een undercut achter Hamilton was beland. Na zijn succesvolle inhaalactie sprak zijn race-engineer Gianpiero Lambiase echter lovende woorden. "Nou, dat was nogal speciaal." Verstappen was op zijn beurt kritisch op de verdedigende lijn van Hamilton. "Ik wil niet klagen, maar dat was weer bewegen tijdens het remmen. Ik bedoel, het is een mooie actie, maar dat mag niet."

Door zijn uiteindelijke vijfde plaats heeft Hamilton in de strijd om de wereldtitel terrein verloren op klassementsleider Antonelli, die in Hongarije als derde eindigde. De achterstand van de Ferrari-coureur op de kopman van Mercedes bedraagt nu vijftig punten.

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