close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton and Max Verstappen

Hamilton biedt excuses aan na verrassende inhaalactie Verstappen: "Zag hem niet"

Lewis Hamilton and Max Verstappen — Foto: © IMAGO
1 reactie

Hamilton biedt excuses aan na verrassende inhaalactie Verstappen: "Zag hem niet"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton bood via de boardradio zijn excuses aan, nadat hij tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije verrast werd door een inhaalactie van Max Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen gaf toe dat hij de Red Bull-coureur niet had zien aankomen toen deze hem in de zestiende ronde passeerde op de Hungaroring.

Afgelopen weekend stond de race in Boedapest op het programma. Lando Norris wist de overwinning op zijn naam te schrijven, terwijl Verstappen beslag legde op de tweede plaats. Hamilton kende een bewogen middag: hij kwam als vierde over de streep, nadat hij door een extra pitstop gedurende een virtual safety car een positie verloor aan Andrea Kimi Antonelli, maar viel door een tijdstraf van vijf seconden wegens te hard rijden in de pitstraat terug naar de vijfde positie. Tijdens de race was er echter ook veel aandacht voor het onderlinge gevecht tussen Hamilton en Verstappen in de beginfase.

Hamilton verrast in eerste bocht

Verstappen was in de openingsronde al voorbijgegaan aan de beide Ferrari's van Hamilton en Charles Leclerc. Nadat Hamilton in de dertiende ronde zijn eerste pitstop had gemaakt, kwam Verstappen na zijn eigen stop nipt achter de Brit de baan weer op. Niet veel later plaatste de viervoudig wereldkampioen een zogeheten 'divebomb' aan de binnenkant van de eerste bocht. Hamilton reageerde direct via de boardradio richting zijn team. "Ah, ik zag hem niet aankomen, jongens", zo klonk het vanuit de cockpit. Even later volgde een verontschuldiging richting zijn race-engineer Carlo Santi. "Sorry dat ik die positie verloor, man."

Verstappen bekritiseert verdedigende actie

Aan de andere kant van het gevecht was Verstappen in eerste instantie ontevreden over het feit dat hij door een undercut achter Hamilton was beland. Na zijn succesvolle inhaalactie sprak zijn race-engineer Gianpiero Lambiase echter lovende woorden. "Nou, dat was nogal speciaal." Verstappen was op zijn beurt kritisch op de verdedigende lijn van Hamilton. "Ik wil niet klagen, maar dat was weer bewegen tijdens het remmen. Ik bedoel, het is een mooie actie, maar dat mag niet."

Door zijn uiteindelijke vijfde plaats heeft Hamilton in de strijd om de wereldtitel terrein verloren op klassementsleider Antonelli, die in Hongarije als derde eindigde. De achterstand van de Ferrari-coureur op de kopman van Mercedes bedraagt nu vijftig punten.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Ferrari Lewis Hamilton Grand Prix van Hongarije Hungaroring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

  • 26 juli 2026 07:07
  • 13
Hadjar baalt van 'rommeltje' om Verstappen te helpen in Hongarije: "Niet van genoten"

Hadjar baalt van 'rommeltje' om Verstappen te helpen in Hongarije: "Niet van genoten"

  • Vandaag 13:36
BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'

BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'

  • Vandaag 08:02
  • 12
Wolff zet Mercedes-deur open voor Verstappen, pisnijdige Max profiteert van gridstraffen | GPFans Recap Recap

Wolff zet Mercedes-deur open voor Verstappen, pisnijdige Max profiteert van gridstraffen | GPFans Recap

  • 25 juli 2026 21:47
  • 3
Hamilton krijgt flinke gridstraf na kwalificatie voor Grand Prix van Hongarije

Hamilton krijgt flinke gridstraf na kwalificatie voor Grand Prix van Hongarije

  • 25 juli 2026 18:46
  • 20
Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

  • 25 juli 2026 17:47
  • 40

Net binnen

19:44
Brandweerman Bottas in actie en blust fikkende Cadillac: 'Er was niemand anders'
18:13
Nieuwe onderhandelingen met Red Bull? Privéjet Verstappen reist opnieuw af naar Salzburg
17:31
Mercedes verklaart 'poepstart' Russell: "Hierdoor trad de anti-stall in werking"
16:47
Kelly Piquet deelt kiekjes van Max Verstappen met dochtertjes op verjaardag 'P'
16:09
Antonelli looft Nederlandse fans in Zandvoort: "Ze zijn geweldig, heel gaaf om te zien"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

Vandaag 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

Vandaag 06:57
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

26 juli 2026 16:44 14
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender Breaking

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

26 juli 2026 12:35
Ontdek het op Google Play
x