Kelly Piquet deelt kiekjes van Max Verstappen met dochtertjes op verjaardag 'P'
Kelly Piquet deelt kiekjes van Max Verstappen met dochtertjes op verjaardag 'P'Maak ons je Google-favoriet
Penelope, het stiefdochtertje van Max Verstappen, heeft haar zevende verjaardag gevierd. De F1-coureur van Red Bull Racing had gelukkig de tijd om er zelf bij te zijn. Hij is samen met 'P' en dochtertje Lily te zien op foto's die Kelly Piquet heeft gedeeld.
De zomerstop is na de Grand Prix van Hongarije aangebroken en de viervoudig wereldkampioen kan die pauze goed gebruiken. Vanwege de nieuwe technische reglementen is het één van de meest uitdagende seizoenen die Verstappen ooit heeft meegemaakt in de koningsklasse van de autosport. Niet alleen is hij geen fan van de nieuwe generatie F1-auto's, de Red Bull RB22 heeft ook nog niet de snelheid te pakken die Mercedes en Ferrari wel hebben. Ook McLaren bleek op de Hungaroring uiterst competitief.
Lily in 'Overtake Mode' bij verjaardag Penelope
Verstappen heeft nu eventjes de tijd om de batterij op te laden - de mentale batterij, en niet de gehekelde batterij van de MGU-K. Ze zijn de zomerstop begonnen met de verjaardag van Penelope. Deze werd thuis in Monaco gevierd samen met papa en mama Max en Kelly, en met Penelopes halfzusje Lily. De laatstgenoemde heeft de snelheid er goed inzitten, zo laat Kelly op Instagram gezien. Er wordt in de reacties gegrapt dat Lily de 'Overtake Mode' gebruikt.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Nieuwe onderhandelingen met Red Bull? Privéjet Verstappen reist opnieuw af naar Salzburg
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender
Net binnen
Brandweerman Bottas in actie en blust fikkende Cadillac: 'Er was niemand anders'
- 34 minuten geleden
Hamilton biedt excuses aan na verrassende inhaalactie Verstappen: "Zag hem niet"
- 1 uur geleden
- 1
Nieuwe onderhandelingen met Red Bull? Privéjet Verstappen reist opnieuw af naar Salzburg
- 2 uur geleden
Mercedes verklaart 'poepstart' Russell: "Hierdoor trad de anti-stall in werking"
- 2 uur geleden
- 2
Kelly Piquet deelt kiekjes van Max Verstappen met dochtertjes op verjaardag 'P'
- 3 uur geleden
Antonelli looft Nederlandse fans in Zandvoort: "Ze zijn geweldig, heel gaaf om te zien"
- Vandaag 16:09
Veel gelezen
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli