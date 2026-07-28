Kelly Piquet deelt kiekjes van Max Verstappen met dochtertjes op verjaardag 'P'

Penelope, het stiefdochtertje van Max Verstappen, heeft haar zevende verjaardag gevierd. De F1-coureur van Red Bull Racing had gelukkig de tijd om er zelf bij te zijn. Hij is samen met 'P' en dochtertje Lily te zien op foto's die Kelly Piquet heeft gedeeld.

De zomerstop is na de Grand Prix van Hongarije aangebroken en de viervoudig wereldkampioen kan die pauze goed gebruiken. Vanwege de nieuwe technische reglementen is het één van de meest uitdagende seizoenen die Verstappen ooit heeft meegemaakt in de koningsklasse van de autosport. Niet alleen is hij geen fan van de nieuwe generatie F1-auto's, de Red Bull RB22 heeft ook nog niet de snelheid te pakken die Mercedes en Ferrari wel hebben. Ook McLaren bleek op de Hungaroring uiterst competitief.

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Lily in 'Overtake Mode' bij verjaardag Penelope

Verstappen heeft nu eventjes de tijd om de batterij op te laden - de mentale batterij, en niet de gehekelde batterij van de MGU-K. Ze zijn de zomerstop begonnen met de verjaardag van Penelope. Deze werd thuis in Monaco gevierd samen met papa en mama Max en Kelly, en met Penelopes halfzusje Lily. De laatstgenoemde heeft de snelheid er goed inzitten, zo laat Kelly op Instagram gezien. Er wordt in de reacties gegrapt dat Lily de 'Overtake Mode' gebruikt.

De zomerstop van de Formule 1 is aangebroken. Voor Max Verstappen is het begonnen met de verjaardag van 'P' en dat werd samen met mama Kelly Piquet, Penelope's zusje Lily en natuurlijk papa Max gevierd ?



? u/kellypiquet pic.twitter.com/zw9ZlAXbb3 — GPFans NL (@GPFansNL) July 28, 2026

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