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Max Verstappen and Kelly Piquet in the F1 paddock

Piquet reageert online na P2 Verstappen: "Plek twee met ongelofelijke race"

Max Verstappen and Kelly Piquet in the F1 paddock — Foto: © IMAGO

Piquet reageert online na P2 Verstappen: "Plek twee met ongelofelijke race"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen is zondag op knappe wijze als tweede geëindigd tijdens de Grand Prix van Hongarije. Hoewel zijn vriendin Kelly Piquet niet fysiek aanwezig was bij het circuit, deelde het Braziliaanse model haar trots over de inhaalrace direct via sociale media.

De Nederlander pakte met deze prestatie zijn vierde podiumplaats van het huidige seizoen. De overwinning in Boedapest ging uiteindelijk naar Lando Norris, die na afloop aangaf "heel blij" te zijn met zijn triomf. Ondanks het sterke optreden blijft de Red Bull-rijder voorlopig steken op de zesde plaats in het algemeen klassement met 109 punten. De pas negentienjarige Antonelli, uitkomend voor Mercedes, gaat momenteel riant aan de leiding in de strijd om de wereldtitel met 219 punten. Norris bezet de vijfde positie met een totaal van 128 punten.

Piquet enorm trots

Vanuit huis volgde Piquet de verrichtingen van de stercoureur op de voet via de televisie. Via een Instagram Story deelde zij een foto van de uitslag. "Plek twee met een ongelooflijke race", zo schreef de partner van de coureur, vergezeld van een hartje. Ook de internationale pers was onder de indruk van de inhaalrace. Zelf reageerde de hoofdrolspeler na afloop bij Viaplay gematigd tevreden, maar vooral verrast over zijn eindklassering. Ondanks het onverwachte succes weigert de coureur te lang stil te staan bij de podiumplek. "Ik hou er niet van mezelf op de borst te kloppen. We hebben alles redelijk goed aangepakt", verklaarde hij over de race in Hongarije. 

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