Kimi Antonelli kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij na afloop van de Grand Prix van Hongarije de beelden terugzag van een inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton. In de zogenaamde cooldown room keek de huidige WK-leider van Mercedes samen met Verstappen en racewinnaar Lando Norris naar de hoogtepunten van de race op de Hungaroring.

De officiële kanalen van de Formule 1 deelden een video van het moment waarop het drietal de inhaalactie op het scherm voorbij ziet komen. Antonelli, die dit seizoen in zijn debuutjaar direct de leiding in het kampioenschap in handen heeft, reageerde vol ongeloof op de manoeuvre van de Red Bull-coureur. "Oh mijn god!", riep de jonge Italiaan uit bij het zien van de beelden. Norris vroeg zich vervolgens hardop af of de actie van de Nederlander wel de bedoeling was. "Was dat wel de bedoeling?", aldus de McLaren-coureur.

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Enige kans

Antonelli trok direct een vergelijking met het verleden toen hij de beelden van het duel in Boedapest bekeek. "Dat was zoals in 2024", stelde de Mercedes-coureur. Verstappen, die momenteel een lastig seizoen beleeft met de RB22 en op de zesde plaats in het klassement staat, kon die vergelijking wel waarderen. "Ja, het was een beetje een throwback", reageerde de coureur lachend. Vervolgens legde hij zijn keuze voor de gewaagde actie op Hamilton uit. "Ik had zoiets dat het mijn enige kans was", aldus Verstappen.

Reliving Max's bold move on Lewis in the cooldown room ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/FeZfuD2KX1 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

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