Verstappen zag 'slapende' Hamilton risico nemen tijdens inhaalactie: "Hij lette niet op"
Verstappen zag 'slapende' Hamilton risico nemen tijdens inhaalactie: "Hij lette niet op"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Max Verstappen zat Lewis Hamilton te slapen tijdens hun onderlinge gevecht in de F1 Grand Prix van Hongarije. De coureur van Red Bull Racing moest de Ferrari op de baan passeren na de eerste serie pitstops en stelt dat zijn rivaal een onoplettend moment had.
Tijdens de wedstrijd op de Hungaroring probeerde Hamilton de Limburger te verschalken via een vroege pitstop, de zogeheten undercut, en dat lukte. Hij dook in ronde veertien naar binnen voor een nieuw setje harde banden, waarna Verstappen een ronde later reageerde. Hoewel hij net achter de Brit de baan op kwam, sloeg Verstappen direct terug met een late uitremactie aan de binnenkant van de eerste bocht. Op die manier pakte hij de derde positie terug. Dit werd uiteindelijk P2 na de uitvalbeurt van de ongelukkige Oscar Piastri.
Hamilton slaapt
Verstappen zag direct een kans toen hij na zijn stop weer de baan op kwam. "Ik merkte dat hij niet echt aan het opletten was. Dus dan ga je gewoon voor die inhaalactie", blikt de viervoudig wereldkampioen bij Viaplay terug op het moment. De manoeuvre bleek cruciaal, aangezien de huidige nummer twee in de WK-stand daarna niet meer in staat was om een serieuze aanval te plaatsen.
Verstappen dacht aan 2024
De inhaalactie verliep echter niet geheel zonder gevaar, zo benadrukt Verstappen, die een vergelijking trekt met twee jaar geleden, toen hij over het wiel van Hamilton crashte. "Het was een beetje hetzelfde als in 2024", stelt hij. "Ik rem hem natuurlijk in en hij beweegt onder het remmen weer naar binnen toe, dus dat is altijd heel riskant. Maar gelukkig ging er niks fout." Op de vraag op hij het een sterke race van zichzelf vond, antwoordt Verstappen nuchter: "Ik hou er niet van om mezelf op de borst te kloppen, maar we hebben alles op zich redelijk goed aangepakt."
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