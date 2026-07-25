De kwalificatie van de F1 Grand Prix van Hongarije zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Lando Norris heeft de pole position gepakt op de Hungaroring. Achter de McLaren-coureur is er een heleboel geschoven. Lewis Hamilton klokte de tweede tijd, maar wordt drie plaatsen naar achter gezet vanwege het blokkeren van Oscar Piastri. Charles Leclerc schuift door naar de voorste startrij. Andrea Kimi Antonelli zou eveneens profiteren, maar hij krijgt zelf ook een gridstraf van drie posities. De Mercedes-coureur werd erop betrapt dat hij te hard had gereden onder gele vlaggen, die door Max Verstappen waren veroorzaakt. Piastri zal vanaf P3 starten voor Verstappen, Hamilton, George Russell en dan pas Antonelli. Ondertussen kunnen Maleisië en Imola terugkeren op de huidige F1-kalender, bevestigt Verstappen wie zijn nieuwe race-engineer wordt, en staat Toto Wolff plotseling weer open voor een transfer van Verstappen naar Mercedes.

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'Grote ommezwaai in kalendersoap: Imola plotseling genoemd als afsluiter'

Het circuit van Imola is naar voren geschoven als een van de belangrijkste kandidaten om later dit jaar de seizoensfinale van de Formule 1 te organiseren, mochten de geplande races in het Midden-Oosten geen doorgang kunnen vinden, zo meldt The Race. De Formule 1-top werkt momenteel aan oplossingen om de kalender op peil te houden. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar een rentree van de Grand Prix van Maleisië op 4 oktober om het gat van Bahrein op te vullen. Mochten de races in Qatar en Abu Dhabi, die momenteel voor eind november en begin december op de planning staan, daadwerkelijk worden geschrapt, dan wil de organisatie na de race in Las Vegas nog een extra evenement toevoegen. Lees hier het hele artikel over de veranderingen aan de huidige F1-kalender.

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Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is stellig van plan om volgend jaar vast te houden aan zijn huidige rijdersduo George Russell en Kimi Antonelli. Toch weigert de Oostenrijker uit te sluiten dat Max Verstappen in de toekomst naast het jonge Italiaanse talent komt te rijden. De leidsman van de Duitse renstal gooit ineens de deur weer wagenwijd open bij Sky Deutschland. "We zijn er niet bang voor om Max en Kimi op een bepaald moment samen in het team te hebben", verklaart de Mercedes-teambaas opvallend. Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die opnieuw de deur openzet voor Max Verstappen.

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Verstappen bevestigt opvolger voor naar McLaren vertrekkende Lambiase

Tom Hart is definitief de man die Gianpiero Lambiase gaat opvolgen als zijn vaste race-engineer, zo laat Max Verstappen zelf weten. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige performance-engineer toe was aan een nieuwe uitdaging en dat de plannen voor zijn promotie binnen Red Bull Racing eerder dit jaar al zijn besproken. "Uiteindelijk was het natuurlijk bekend dat 'GP' weggaat", begon hij tegenover Viaplay. Maar de Limburger merkte op dat Hart openstond voor een volgende stap binnen de organisatie. "Ik voelde wel een beetje aan Tom aan dat hij eigenlijk heel graag wilde blijven, maar wel in een andere rol. Rond Miami ga je natuurlijk wel een beetje het gesprek aan van: 'Wat denk je ervan als we dit of dat idee doen?' Toen merkte ik al dat hij er wel enthousiast over werd." Lees hier het hele artikel over de opvolger voor Gianpiero Lambiase.

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Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

Lewis Hamilton baalt toch wel dat hij niet zijn 105e poleposition uit zijn carrière heeft weten te pakken. De Engelsman lag op koers, maar zag in de slotseconden Lando Norris twaalf duizendsten sneller zijn en de poleposition voor zijn neus wegkapen. "Het was een goed rondje van Lando. We hebben het hele weekend goed gepresteerd en ook in de kwalificatie voelde het solide aan." Toch baalt hij van de keuze om als eerste de baan op te gaan: "We gingen als eerste naar buiten en ik denk niet dat dat de juiste call was. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die net de pole position misliep.

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Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

Max Verstappen moest in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije genoegen nemen met de zesde tijd. Hij kwam een halve seconde tekort op poleman Lando Norris. De Red Bull Racing-coureur klaagde het hele weekend al over de balans en die klachten bereikten hun hoogtepunt in Q3. "Voor mij ging de hele kwalificatie gewoon ruk", begint Verstappen tegenover Viaplay te mompelen. "Al vanaf de derde vrije training naar nu verliezen we gewoon downforce aan de auto. Dat bleef maar doorgaan, ook in de kwalificatie, dus... Echt helemaal waardeloos." Wat ditmaal de oorzaak is van het downforceverlies, weet de Limburger nog niet. "Het is elke keer weer wat anders wat dan weer niet werkt of wat kapotgaat of weet ik veel..." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en zijn 'ruk'-kwalificatie in Hongarije.

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Antonelli en Wolff wijzen naar Verstappen na dubbele straf: 'Heeft ons P3 gekost'

Andrea Kimi Antonelli is ervan overtuigd dat een incident met Max Verstappen hem een zekere derde startplek heeft gekost tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur stelt dat hij door een gele vlag veel snelheid verloor en daardoor een betere uitgangspositionering misliep. "Het was een lastige kwalificatie. Vooral na Q2 dacht ik: 'We zitten in de problemen.' Ik was namelijk negen tienden langzamer dan de snelste tijd", vertelt hij tegenover Viaplay. De oorzaak lag bij de banden. "We zaten buiten het juiste temperatuurvenster. We haalden niet het maximale uit de band en verloren de piek veel te vroeg." Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli en Toto Wolff die balen na de kwalificatie.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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