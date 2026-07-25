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Max Verstappen, Kimi Antonelli, Red Bull, Mercedes, Bahrain, 2026

Antonelli en Wolff wijzen naar Verstappen na dubbele straf: 'Heeft ons P3 gekost'

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Red Bull, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
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Antonelli en Wolff wijzen naar Verstappen na dubbele straf: 'Heeft ons P3 gekost'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Andrea Kimi Antonelli is ervan overtuigd dat een incident met Max Verstappen hem een zekere derde startplek heeft gekost tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur stelt dat hij door een gele vlag veel snelheid verloor en daardoor een betere uitgangspositionering misliep.

De huidige leider in het wereldkampioenschap kwalificeerde zich op de Hungaroring aanvankelijk als vierde achter Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. In de besluitvormende derde kwalificatiesessie spinde Verstappen met zijn Red Bull in de laatste bocht. Dit zorgde voor lokale gele vlaggen, waardoor Antonelli en de andere Mercedes van George Russell geen verbetering konden vinden. De jonge Italiaan ging echter wel in de fout door alsnog niet genoeg af te remmen in de mini-sector waar Verstappen achterstevoren stond, wat hem een dubbele straf heeft opgeleverd.

Problemen met de banden

Voordat hij last had van de gele vlaggen, kende Antonelli naar eigen zeggen al een moeizame sessie. De Mercedes-coureur legt uit dat het team worstelde met de afstelling van de auto. "Het was een lastige kwalificatie. Vooral na Q2 dacht ik: 'We zitten in de problemen.' Ik was namelijk negen tienden langzamer dan de snelste tijd", vertelt hij tegenover Viaplay. De oorzaak lag bij de banden. "We zaten buiten het juiste temperatuurvenster. We haalden niet het maximale uit de band en verloren de piek veel te vroeg."

Gele vlag door Verstappen

In de slotfase van Q3 leek Antonelli zich alsnog te verbeteren, totdat hij op de gespinde Verstappen stuitte. "De gele vlag kwam precies op het moment dat ik de bocht instuurde, dus dat bracht me een beetje van mijn stuk. Ik deed mijn best om gas terug te nemen, maar ik verloor ook veel momentum in de bocht, omdat ik probeerde te kijken waar Max stond." Hij is ervan overtuigd dat het incident hem een betere startplek heeft gekost. "Het was zonde van die gele vlag aan het einde, want ik denk dat de derde plaats zeker was. Die lag absoluut voor het grijpen."

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Wolff baalt eveneens

"Het lijkt er op dat de banden niet in het juiste werkvenster zaten", bevestigde teambaas Toto Wolff. Ook hij wijst vervolgens naar de spin van Verstappen. "Uiteindelijk is het zonde van de gele vlaggen. Dan had hij P3 kunnen pakken en dan start je aan de schonere kant van de grid. Maar goed, de drie beste teams zitten heel dicht bij elkaar. Elke coureur heeft hier de kans om te winnen en dat is wel wat we hadden verwacht."

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