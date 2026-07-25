Hadjar ziet "onmogelijke" taak voor teamgenoot Verstappen: "Ik betwijfel het"
Hadjar ziet "onmogelijke" taak voor teamgenoot Verstappen: "Ik betwijfel het"Maak ons je Google-favoriet
Net als Max Verstappen wijst ook zijn teamgenoot Isack Hadjar naar de balans van de Red Bull-bolide, waardoor de snelheid ontbreekt bij de F1 Grand Prix van Hongarije. De Frans-Algerijnse coureur kende een teleurstellende kwalificatie en stelt dat het team de problemen met de RB22 niet goed begrijpt.
De energiedrankfabrikant kampt dit seizoen met hardnekkige technische problemen, waarbij ze de auto maar niet in het juiste werkvenster krijgen. Dit heeft directe gevolgen voor de balans en voor de banden. Hadjar bevestigt deze worsteling. "Ik kan de juiste balans niet vinden en ik krijg de banden niet goed aan de praat", klinkt het tegenover Viaplay. "We begrijpen het niet en als je het niet begrijpt, dan lijkt het onmogelijk om gedurende een weekend als dit vooruitgang te boeken."
Verstappen helpen en plaatsen goedmaken?
Waar Lando Norris de pole position veroverde, moesten de coureurs van Red Bull Racing genoegen nemen met plekken buiten de top vijf. Verstappen spinde in de slotfase van de kwalificatie en start daardoor als zesde, terwijl Hadjar niet verder kwam dan de achtste tijd. "Ik had een glimp van snelheid in Q2 en dat was het eigenlijk wel", blikt hij terug op zijn eigen optreden.
Voor de race van morgen is hij somber gestemd. De Hungaroring staat erom bekend dat inhalen er lastig is. "Voor de race, op een circuit als dit, is het onmogelijk om in te halen", benadrukt Hadjar. Hoewel hij dit seizoen al vaker een ondersteunende rol speelde voor zijn ploegmaat, ziet hij voor de aanstaande wedstrijd weinig mogelijkheden. "We starten als achtste en zesde, dus laten we kijken of we elkaar kunnen helpen en wat plaatsen kunnen goedmaken, maar ik betwijfel het", sluit hij af.
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