Mercedes-teambaas Toto Wolff is stellig van plan om volgend jaar vast te houden aan zijn huidige rijdersduo George Russell en Kimi Antonelli. Toch weigert de Oostenrijker uit te sluiten dat Max Verstappen in de toekomst naast het jonge Italiaanse talent komt te rijden. De leidsman van de Duitse renstal gooit ineens de deur weer wagenwijd open.

Dat laat de topman weten in een gesprek met Sky Deutschland. De negentienjarige Antonelli overtreft momenteel de verwachtingen van zijn werkgever bij Mercedes. De Italiaan, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse, voert momenteel het wereldkampioenschap aan met 204 punten. Wolff is dan ook zeer te spreken over de prestaties van de koploper. "Ik denk dat de jongen simpelweg heel goed is in het verwerken en implementeren van feedback", aldus de teambaas over zijn pupil. De huidige nummer één van de grid heeft dit seizoen al zes overwinningen op zijn naam geschreven.

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Max en Kimi samen

Aan de andere kant van de garage beleeft Russell een beduidend lastigere fase bij de Zilverpijlen. De Brit staat momenteel derde in de WK-stand met 154 punten en worstelt om het tempo van zijn teamgenoot bij te benen. Daarnaast kampte de coureur recentelijk met technische problemen aan zijn Mercedes-bolide. Desondanks bevestigt Wolff dat de huidige line-up van Mercedes volgend seizoen behouden blijft. Toch houdt de formatie de optie voor een toekomstige samenwerking met Verstappen open. "We zijn er niet bang voor om Max en Kimi op een bepaald moment samen in het team te hebben", verklaart de Mercedes-teambaas opvallend. Zeker doordat hij eerder dit seizoen nog zo stellig liet weten helemaal geen plek voor Verstappen te hebben. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de mindere prestaties die George Russell dit jaar op het asfalt legt.

Aanpassen aan reglementen

Naast de rijdersmarkt spreekt Wolff zich in Hongarije ook uit over de nieuwe reglementen en de impact daarvan op de coureurs op de grid. De interactie tussen de rijstijl en het inzetten van de batterij blijkt voor sommigen een uitdaging, waarbij de teambaas opmerkt dat het circuit in Boedapest beter bij deze regels past dan banen zoals Spa-Francorchamps en Silverstone. "Sommige coureurs zeggen dat ze ervan genieten", stelt de Oostenrijker. "Anderen zeggen dat je ermee moet leren omgaan", voegt de topman daaraan toe.

Interessante component

Ondanks de complexe nieuwe systemen benadrukt de leidinggevende van Mercedes dat de essentie van de sport behouden moet blijven. "We willen old-school racen. Vol gas naar de bocht, en wie het laatst remt, wint", legt Wolff uit. Volgens de teambaas is dat op de Hungaroring goed zichtbaar. "Hier ga je altijd voluit op de rechte stukken, rem je zo laat mogelijk en ga je zo snel mogelijk door de bochten. Dat is precies hoe racen altijd is geweest", oordeelt de Oostenrijker. Wel erkent de teambaas dat de moderne techniek een extra laag toevoegt aan de prestaties van de rijders. "Maar een nieuwe en interessante component is waar je de batterij inzet", besluit de leidsman.

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