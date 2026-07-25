Norris daagt Ferrari's uit voor de bovenste plekken, Verstappen op flinke achterstand

Lando Norris wist in de derde en laatste vrije training met een 1:17.939 het snelste rondje neer te zetten en daarmee de rappe Ferrari's voor te blijven. Lewis Hamilton sloot aan op P2 en daarachter klassementsleider Kimi Antonelli. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zevende tijd, met een achterstand van zeven tienden op de tijd van de regerend kampioen.

De derde en tevens laatste vrije training op de Hungaroring ging om 12.30 uur van start. De temperatuur bedroeg op dat moment zo'n 24 graden Celsius, terwijl de baantemperatuur met 51,3 graden Celsius behoorlijk hoog lag. Er stond een matige wind van 5,8 kilometer per uur.

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Coureurs wachten af

Toen het licht op groen ging in Hongarije, was Franco Colapinto de eerste coureur die de baan op kwam. De Argentijn schoot vrijdag halverwege de tweede training van de baan en reed tijdens de derde vrije training enkele installatierondjes om te controleren of zijn Alpine weer volledig in orde was. Lance Stroll was de tweede coureur die zich op de Hungaroring meldde. Ook hij kende vrijdag problemen, waardoor zijn vrije training vroegtijdig eindigde vanwege een kapotte ophanging.

Stroll is out on track, hoping to catch up for lost time yesterday #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/dxCjCaOcCT — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Na zo'n twintig minuten kwamen ook de McLarens en Ferrari's de baan op. Het was Lando Norris die met een 1:19.062 naar de eerste tijd sprong, al was het rondje niet perfect. Isack Hadjar was ook op het circuit terug te vinden en sloot op P2 aan, voor Piastri en Leclerc.

Pérez zorgt voor code rood

Het werd steeds drukker op de baan, maar de sessie werd al snel onderbroken door een rode vlag. Het was de Cadillac van Sergio Pérez die de oorzaak was, nadat er flinke rookontwikkeling ontstond bij de achterremmen. De Mexicaan was nog maar net de pitstraat uitgereden, maar moest zijn wagen op het rechte stuk richting bocht twee parkeren. De achterkant blokkeerde, waarna Pérez nog moeite moest doen om de auto uit de muur te houden. Daarnaast werd al snel duidelijk dat Lindblad niet in actie zou komen tijdens VT3. Volgens F1-journalist Adam Cooper besloot Racing Bulls uit voorzorg de power unit van Lindblad te vervangen.

Here's the moment Checo's involvement in FP3 came to an end ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/gKiwEB8EQf — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Code rood opgeheven: kwalificatiesimulaties

Met nog iets meer dan een half uur te gaan werd de baan uiteindelijk weer vrijgegeven. Ook Verstappen reed de baan op met de rode banden. Die hadden ook Norris en Piastri onder hun wagens gemonteerd, waardoor er een kwalificatiesimulatie zou volgen.

Leclerc was de eerste die ervoor ging zitten, maar hij wist niet verder te komen dan P3. Daarnaast worstelde hij flink met de SF-26 tijdens dat rondje. Antonelli was de volgende, maar ook hij kwam niet aan de snelste tijd van Norris en eindigde op acht tienden achterstand op P6. Russell klom naar P2, op slechts twee tienden van de tijd van Norris, terwijl Verstappen op P5 moest aansluiten. Toch was het Hamilton die ondertussen met paarse sectoren bezig was en uiteindelijk de snelste ronde van dat moment wist neer te zetten met een 1:19.053. Verstappen was in zijn tweede run ook snel onderweg en wist zelfs de tweede sector met paars af te sluiten, maar in sector drie kreeg hij te maken met een flink overstuurmoment, waardoor er tijd verloren ging. De Nederlander moest uiteindelijk genoegen nemen met een 1:19.281 en P4.

Niet veel later ging het weer een tandje harder en was het Leclerc die met een 1:18.668 naar de snelste tijd sprong. Antonelli volgde op iets meer dan één tiende, terwijl teamgenoot Hamilton op P3 stond. Russell moest echter nog altijd toekijken vanaf P8 en kende zelf ook nog een blokkerend bandje.

Russell with a huge lock-up ?



The bump in the track at Turn 1 is continuing to cause issues #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/aBg2fAUSm2 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Slotfase

Met nog tien minuten te gaan kozen de coureurs opnieuw voor een setje zachte banden om weer te oefenen voor de kwalificatie. Er zijn weinig plekken om in te halen op de Hungaroring, waardoor de baanpositie op zondag toch wel belangrijk is. Norris wist daarin op te vallen: met een 1:18.206 wist hij de snelste ronde af te leggen en Antonelli op P2 gaf een halve tiende toe. Ook Piastri zat er op P3 redelijk bij en Verstappen sloot aan op P4, met een achterstand van bijna een halve seconde. Het rondje was echter niet foutloos, net als bij Piastri even later, die de chicane afstak na zich te hebben verremd. Niet veel later was het opnieuw Hamilton die naar P1 sprong met een 1:18.056, maar ook hij stond daar niet lang. Norris was namelijk de eerste coureur die een 1:17 wist te rijden met een 1:17.939!

Lindblad krijgt tóch rijtijd

Ondertussen was het de Racing Bulls gelukt om Lindblad, van wie de power unit met nog vier minuten te gaan werd gewisseld, toch even de baan op te krijgen. Daardoor krijgt de coureur in ieder geval een gevoel bij de nieuwe power unit, voordat de kwalificatie om 16:00 uur van start gaat.

Norris met beste gevoel richting kwalificatie

Vooraan in het veld was het opnieuw Hamilton die even was gaan aanzetten en in de eerste sector al op de tijd van Norris zat, maar ook hij sneed de chicane af en moest het rondje laten varen. Leclerc ging wél door, maar wist met een 1:18.343 zijn eigen tijd niet te verbeteren. Verstappen was ook op de baan terug te vinden, maar was niet bezig met een kwalificatierun. Daardoor sluit Norris de vrije training als snelste af, voor Hamilton en Antonelli. Voor Verstappen zat er niet meer in dan P7, maar er is ook nog wel tijd te winnen.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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