LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Hongarije: de laatste oefenkans in Boedapest
LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Hongarije: de laatste oefenkans in BoedapestMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Hongarije is gisteren losgebarsten met de eerste en tweede vrije training en inmiddels is het tijd voor de derde sessie van het weekend, waarin de coureurs en teams de boel nog één keer kunnen finetunen richting de kwalificatie van later vandaag. Mis vanaf 12:30 uur niks in onderstaand liveblog vanaf de Hungaroring.
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