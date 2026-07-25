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Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull

LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Hongarije: de laatste oefenkans in Boedapest

Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Derde vrije training Grand Prix van Hongarije: de laatste oefenkans in Boedapest

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Hongarije is gisteren losgebarsten met de eerste en tweede vrije training en inmiddels is het tijd voor de derde sessie van het weekend, waarin de coureurs en teams de boel nog één keer kunnen finetunen richting de kwalificatie van later vandaag. Mis vanaf 12:30 uur niks in onderstaand liveblog vanaf de Hungaroring.

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