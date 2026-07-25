Hamilton geniet van comeback Ferrari: "Kijk waar we vorig jaar stonden"
Hamilton geniet van comeback Ferrari: "Kijk waar we vorig jaar stonden"Maak ons je Google-favoriet
Voor Lewis Hamilton voelt het uitstekend om weer mee te kunnen strijden om de wereldtitel in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat het contrast met vorig seizoen groot is en dat hij enorm trots is op de stappen die zijn team heeft gezet.
De coureur van Scuderia Ferrari kent een sterke eerste seizoenshelft en bezet momenteel de tweede plaats in het rijderskampioenschap. Met een totaal van 159 punten kijkt hij tegen een achterstand van 45 punten aan op klassementsleider Kimi Antonelli. Eerder dit seizoen wist de Brit op het Circuit de Barcelona-Catalunya al zijn eerste overwinning in dienst van de Italiaanse renstal te boeken.
Heel trots
Gevraagd naar hoe het is om weer in de voorste gelederen mee te vechten, reageert de coureur enthousiast. "Het is geweldig. Het is een fantastisch gevoel, vooral als je kijkt naar het contrast met waar we hier vorig jaar stonden", vertelt Hamilton bij DAZN. Hij prijst de collectieve inspanning van de renstal, die momenteel ook tweede staat in het constructeurskampioenschap. "Ik ben heel erg trots op het team, op de leercurve en de stap die we gezamenlijk hebben gezet", aldus de Ferrari-coureur. Daarnaast benadrukt de routinier dat hij ook zichzelf een schouderklopje mag geven voor de huidige resultaten. "Ik moet ook altijd mijn eigen inspanningen erkennen, het werk dat ik erin heb gestoken en de veranderingen die ik heb doorgevoerd om ons in staat te stellen te zijn waar we nu zijn. Daar ben ik heel trots op", legt hij uit.
Berg te beklimmen
Ondanks de positieve flow waakt Hamilton voor te veel optimisme, aangezien er nog een lange weg te gaan is tot het einde van het seizoen. "Er is nog veel werk te doen. Er ligt nog een berg voor ons om te beklimmen in deze tweede seizoenshelft, maar ik ben meer gefocust dan ooit en ik geloof echt dat we kunnen vechten", besluit hij strijdbaar. De eerstvolgende kans om de aanval op Antonelli te openen volgt morgen, wanneer de Grand Prix van Hongarije op het programma staat. Tijdens de tweede vrije training op de Hungaroring noteerde Hamilton gisteren alvast de snelste tijd.
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