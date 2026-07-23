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Hamilton in red Ferrari kit smiling, holding black sunglasses with red, white and green Hungarian flag

Hamilton heeft geen trek in stewardsmeeting na straf België: "Ik weet van niks"

Hamilton in red Ferrari kit smiling, holding black sunglasses with red, white and green Hungarian flag — Foto: © IMAGO

Hamilton heeft geen trek in stewardsmeeting na straf België: "Ik weet van niks"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton is niet van plan om aan te schuiven bij een vermeende bijeenkomst met de stewards. De Ferrari-coureur reageert daarmee op geruchten over een overleg naar aanleiding van de tijdstraf die hij vorig weekend in België ontving. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan dat hij zich liever focust op de toekomst en de situatie inmiddels achter zich heeft gelaten.

Tijdens de Grand Prix van België kwam de 41-jarige Brit in de openingsronde in aanraking met zijn voormalige teamgenoot George Russell. Hoewel Russell het voor hem opnam, kreeg de coureur van de Italiaanse renstal een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij als vierde over de finish kwam. Naar aanleiding van dit incident zou er nu een bijeenkomst met de wedstrijdleiding op de planning staan, waardoor hij voor de camera's van de Formule 1 in Boedapest gevraagd wordt naar een bezoekje aan die meeting.

Geen interesse in overleg

Zelf weet de huidige nummer twee van het wereldkampioenschap echter van niets. Gevraagd naar de vermeende afspraak met de stewards, is hij stellig. "Ik probeer dat soort dingen te vermijden", zo laat hij optekenen. "Ik denk niet dat ik erbij zal zijn. Ik weet nergens van, afgezien van de rijdersbriefing", aldus de routinier in Hongarije waar dit weekend de laatste race voor de zomerstop gereden zal gaan worden op de Hungaroring.

Niet meer denken aan vorig weekend

De voormalig Mercedes-rijder wil dan ook niet te lang stilstaan bij het voorval op Spa-Francorchamps. "Het is niet iets waar ik dit raceweekend mee bezig ben", vervolgt hij. Hij vertrouwt de afhandeling toe aan het bestuursorgaan. "Ik weet zeker dat ze ernaar zullen kijken. De FIA probeert haar werk zo goed mogelijk te doen en consistent te zijn. Natuurlijk wordt die consistentie niet altijd bereikt, maar ik denk niet echt meer aan vorig weekend. Het is afgerond en ik kijk vooruit."

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