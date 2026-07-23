Tijdens de officiële persconferentie van de FIA voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije heeft Fernando Alonso duidelijkheid verschaft over zijn toekomst in de Formule 1. De coureur van Aston Martin stelt dat hij ondanks het uiterst moeizame seizoen van zijn team niet van plan is om te vertrekken.

Aston Martin beleeft dit jaar een sportieve crisis. De renstal uit Silverstone staat momenteel stijf onderaan op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap, waarbij Alonso dit seizoen slechts één WK-punt wist te scoren tijdens de Grand Prix van Monaco. De AMR26, ontworpen onder leiding van Adrian Newey, kampt met overgewicht en betrouwbaarheidsproblemen. Aston Martin hoopt in Boedapest het tij te keren met een flink upgradepakket.

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Duidelijkheid over contract

Ondanks geruchten over een mogelijk vertrek, benadrukt de Spanjaard dat hij zijn team trouw blijft. "Ik heb een contract, ik ga nergens heen", zo klinkt Alonso op de persconferentie richting de Hongaarse Grand Prix. De routinier, die binnenkort zijn 45ste verjaardag viert, geeft aan dat hij zich nog altijd competitief voelt. "Ik ben rustig, ik voel me snel en gemotiveerd. Maar ik moet wel genieten van wat ik doe", verklaart hij tegenover de aanwezige pers. Dat genieten ontbreekt momenteel door de huidige generatie auto's en reglementen. Alonso steekt zijn onvrede daarover niet onder stoelen of banken. "Ik heb niet meer de adrenaline die we vroeger voelden bij het besturen van een Formule 1-auto", geeft de ex-wereldkampioen toe. Hij wijst daarbij specifiek naar recente races. "Ik moet genieten van wat ik doe, en wat er in Groot-Brittannië en België gebeurde, was niet leuk om naar te kijken en niet leuk om te rijden. Ik bekritiseer niet om het bekritiseren, het is om de sport te verbeteren", voegt hij daaraan toe.

Vertrouwen in Newey en Honda

Ondanks de huidige malaise en de achttiende plaats in het rijderskampioenschap, behoudt Alonso het vertrouwen in het project van Aston Martin. Hij is ervan overtuigd dat de ommekeer nabij is dankzij de technische kopstukken en motorleverancier Honda. "Er zijn geen verdere antwoorden nodig, ik heb een duidelijk beeld van het team omdat we weten dat de problemen vroeg of laat opgelost zullen worden. We zullen de beste auto hebben die Adrian Newey zal brengen. Ik twijfel ook niet aan Honda, het is een kwestie van tijd want dat hebben ze de afgelopen jaren wel bewezen. We zijn met het verkeerde been uit bed gestapt, we gaan door het proces heen en werken samen", stelt de coureur.

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