Riccardo Patrese is van mening dat de oorzaak van de matige prestaties van Aston Martin dit seizoen niet gezocht moet worden bij het chassis, maar bij motorleverancier Honda. Volgens de 72-jarige Italiaan is de wegligging van de bolide prima op orde, maar laat de Japanse krachtbron het team momenteel in de steek. Dat vertelt de analist in gesprek met Latest Betting Sites.

De samenwerking tussen Honda en Aston Martin verloopt in het huidige seizoen van 2026 tot dusver moeizaam. Het team van coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll bezet momenteel de tiende plaats in het constructeurskampioenschap en wist tot nu toe slechts één WK-punt te scoren tijdens de Grand Prix van Monaco. Ondanks de komst van topontwerper Adrian Newey slaagt de renstal er niet in om aansluiting te vinden bij de gevestigde orde en moet het de strijd aangaan met nieuwkomer Cadillac in de achterhoede.

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Motor als hoofdschuldige

De Honda RA626H-motor kampt met een aanzienlijk tekort aan vermogen. Technische schattingen laten zien dat de krachtbron ongeveer 36 pk toegeeft op de toonaangevende motor van Mercedes. Daarnaast zorgen hevige vibraties van de V6-motor voor betrouwbaarheidsproblemen en valt de elektrische ondersteuning van de hybride systemen regelmatig weg tijdens een race. Patrese wijst de Japanse fabrikant dan ook aan als de hoofdschuldige voor de sportieve crisis bij de formatie uit Silverstone. "Het probleem ligt voornamelijk niet bij de bestuurbaarheid van de auto, ik heb daar niemand over horen klagen", aldus de voormalig coureur. Hij is glashelder over de oorzaak van de tegenvallende resultaten: "Het probleem is de motor. En de motor is Honda".

Omdat de krachtbron momenteel als de zwakste van het veld wordt beschouwd en meer dan twee procent achterloopt op het gemiddelde vermogen van de concurrentie, heeft Honda van de FIA de zogeheten ADUO-status gekregen. Dit mechanisme biedt de fabrikant extra mogelijkheden en testtijd om de motor buiten de reguliere restricties om verder te ontwikkelen. Voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort staat er een grote update op de planning die zich specifiek richt op de efficiëntie van de verbrandingsmotor en het verminderen van interne wrijving. Patrese waarschuwt de concurrentie echter om de Japanners niet te vroeg af te schrijven. "Maar onderschat Honda niet, want ze werken hieraan en misschien kunnen ze volgend jaar een motor hebben die meedoet met de rest", stelt de Italiaan.

De focus van Honda ligt inmiddels op het herstellen van de fundamentele fouten in het huidige ontwerp om een betere basis te leggen voor het seizoen 2027. Dit is cruciaal voor de stabiliteit binnen Aston Martin, aangezien Fernando Alonso zijn toekomst bij het team laat afhangen van de progressie die er met de krachtbron wordt geboekt. Patrese is er in ieder geval van overtuigd dat de motorleverancier uit Sakura in staat is om het tij volledig te keren. "Ze kunnen de boel op orde krijgen, dingen goed doen en vanuit het niets naar een leidende positie gaan", besluit de analist vol vertrouwen.

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