Het is raceweek, want aankomend weekend vindt de laatste wedstrijd voor de zomerstop plaats. In aanloop naar die race is er weer een hoop nieuws naar buiten gekomen en de meest gelezen verhalen vind je terug in deze GPFans Recap.

Voor Aston Martin is het 'weekend' in Hongarije nog niet soepel begonnen. Het team is aanwezig op de Hungaroring, maar de AMR26 staat daar voorlopig nog niet. Laurent Mekies gaat in op de interesse die er is in Max Verstappen, maar ook op de interesse in zijn zitje bij Red Bull. Daarnaast wordt Christian Horner opnieuw in verband gebracht met Aston Martin, waarbij Adrian Newey mogelijk een sleutelrol kan spelen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 22 juli.

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Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"

Laurent Mekies vindt het volkomen logisch dat Max Verstappen wordt benaderd door concurrerende renstallen. De teambaas van Red Bull Racing onthult echter in aanloop naar de F1 Grand Prix van Hongarije dat de interesse wederzijds is: ook zijn renstal wordt gebeld door andere coureurs op de grid, voor het geval de viervoudig wereldkampioen besluit te vertrekken. Alles lezen over de interesse in het zitje van Verstappen? Klik hier!

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'Horner opnieuw in verband gebracht met Aston Martin: rol Newey cruciaal'

Volgens het Italiaanse AutoRacer blijft de naam van Christian Horner rondzingen bij Aston Martin. De voormalig teambaas van Red Bull zou echter tegen een aantal obstakels aanlopen en is daarom nog niet van plan om aan de slag te gaan bij het team van Lawrence Stroll. Alles lezen over Horner die mogelijk bij Aston Martin aansluit? Klik hier!

Red Bull-ambassadeur Nicholas fileert Brundle: 'Maar Max moest zijn mond houden'

Ook Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas heeft met grote verbazing naar de woorden van Martin Brundle gekeken. Max Verstappen kreeg eerder dit seizoen nog het advies van Brundle om misschien wel te stoppen met de Formule 1 vanwege zijn kritiek op de huidige wagens, maar inmiddels laat Brundle zelf ook kritische geluiden horen. De hele uitspraak van Nicholas lezen? Klik hier!

'F1-coureurs oneens met beslissingen GP België en gaan in gesprek met FIA'

De Formule 1-coureurs gaan tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije in gesprek met de FIA over de rijstandaarden en de recente beslissingen van de stewards. Aanleiding voor de vergadering zijn de controversiële momenten rondom Charles Leclerc en Lewis Hamilton tijdens de afgelopen race in België. Waar de Monegask ontsnapte aan een straf, kreeg de Brit in de andere Ferrari wel een tijdstraf aan zijn broek. Alles lezen over de vergadering die de coureurs willen? Klik hier!

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Aston Martin moet wachten in Hongarije: 'Nieuwe AMR26 nog niet gearriveerd'

Het team van Aston Martin moet op woensdag nog even wachten voordat de geüpdatete AMR26 arriveert. F1-journalist Mateusz Mróz meldt dat de teams al volop bezig zijn om de wagens voor het raceweekend op te bouwen, maar dat het bij Aston Martin voorlopig nog opvallend stil is. Alles lezen over de vertraging bij Aston Martin? Klik hier!

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