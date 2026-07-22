Het team van Aston Martin moet op woensdag nog even wachten voordat de geüpdatete AMR26 arriveert. F1-journalist Mateusz Mróz meldt dat de teams al volop bezig zijn om de wagens voor het raceweekend op te bouwen, maar dat het bij Aston Martin voorlopig nog opvallend stil is.

Aston Martin kent een lastig 2026, waarbij de prestaties van de AMR26 niet bepaald om over naar huis te schrijven zijn. Adrian Newey verklaarde eerder al dat het team de coureurs mogelijk meer had moeten betrekken bij het ontwikkelingsproces om kritiek voor te zijn. Daarnaast wordt er veel verwacht van het raceweekend in Hongarije, aangezien het team met een aantal verbeteringen komt.

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'Spec B' AMR26

Volgens AutoRacer arriveert het team van Lawrence Stroll met een nieuwe versnellingsbak en is de wagen op meerdere punten geoptimaliseerd. De vele trillingen waar Fernando Alonso en Lance Stroll eerder dit seizoen last van hadden, moeten in Hongarije verminderd zijn. De verwachting is dat het probleem tijdens de Grand Prix van Nederland volledig wordt opgelost. Daarnaast is ook het gewicht van de wagen enigszins gereduceerd, wat opnieuw voor extra rondetijd moet zorgen. Naar verwachting is de zogenoemde 'spec B' AMR26 zo'n twee seconden sneller dan zijn voorganger.

Vertraging

Toch staan de monteurs in de pitbox op de Hungaroring momenteel met lege handen. De auto's zijn namelijk nog niet aangekomen, waardoor het team nog niet kan beginnen met de voorbereidingen, terwijl andere renstallen al rustig aan het sleutelen zijn. Aston Martin heeft echter nog even de tijd, want het raceweekend begint officieel pas op vrijdag.

Zaczynamy nadawanie z Hungaro. W garażu Astona na ten moment cisza - samochody jeszcze nie dotarły na tor. Reszta ekip z kolei pracuje już przy swoich maszynach.#F1PL #ElevenF1 #F1 pic.twitter.com/RIcihRo2jp — Mateusz Mróz (@MateuszMrz8) July 22, 2026

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